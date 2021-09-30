محمد بن راشد ومحمد بن زايد: المستقبل يبدأ من هنا

دبي (الاتحاد)

رحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بجميع المشاركين في إكسبو 2020 دبي، في أول انعقاد له في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث نقل سموهما تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وترحيب سموه وأمنياته بالتوفيق لممثلي 192 دولة ووفود المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية المشاركة، والتي حرصت على القدوم إلى دبي لبدء حوار ثقافي وإبداعي يمتد على مدار ستة أشهر يتم من خلاله رسم ملامح مستقبل العالم بتقديم الحلول والابتكارات والأفكار التي تعين على تحقيق طموحات شعوبه وإيجاد آليات أكثر كفاءة لتفعيل العمل المشترك نحو غد أفضل للجميع.

(تصوير: محمد الحمادي و عيسى الحمادي وريان كارتر و عبدالله الجنيبي و فهد الصيعري ووام)

جاء ذلك خلال حضور سموهما حفل افتتاح الحدث العالمي الكبير الذي أقيم في ساحة الوصل التي تشكل قلب إكسبو والرابط بين محاوره الثلاثة «الاستدامة والتنقل والفرص»، حيث شهد الحفل إلى جوار سموهما سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ولفيف من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى الدولة، وحشد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

على بركة الله.. انطلاقة جديدة

قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بإعطاء إشارة البدء إيذاناً بانطلاق «إكسبو 2020 دبي»، حيث قال سموه: «بسم الله الرحمن الرحيم.. اليوم يلتقي العالم بأسره على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.. اليوم، نشهد معاً انطلاقة جديدة.. نفتتحُ على بركةِ الله إكسبو 2020 دبي، والله وليُّ التوفيق».