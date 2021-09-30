محمد بن زايد: نفتح قلوبنا للعالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تفتح ذراعيها وقلبها للعالم على أرضها، هذه الأرض التي كانت ملتقى الحضارات والثقافات على مر التاريخ، ونقطة التقاء الشرق والغرب، وموطن التسامح والتعايش منذ القدم.

وأضاف سموه: «إن استضافة دولة الإمارات هذا الحدث الدولي الكبير، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تؤكد الثقة العالمية فيها وفي تجربتها التنموية الرائدة وما تجسده من قيم وسياسات وتوجهات تدعو إلى الخير والتنمية والتعاون والسلام».

وقال سموه: إن إكسبو 2020 دبي يقف وراءه رجل دولة استثنائي يمتلك رؤية واضحة للحاضر والمستقبل وإرادة صلبة تسمو فوق التحديات، هو أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي واصل الليل بالنهار في قيادة فرق العمل الوطنية المتميزة حتى يخرج هذا الحدث بالصورة التي تشرف دولة الإمارات وشعبها وتليق بصورتها على الساحة الدولية».

ورحب سموه بالدول المشاركة في المعرض، وتمنى لها التوفيق والنجاح في تعزيز شراكاتها الاقتصادية والتكنولوجية والتجارية، والاستفادة من الحوارات المثمرة التي سيشهدها المعرض لمصلحة التنمية والرخاء فيها، واستكشاف مزيد من الفرص التنموية في المستقبل لمصلحة شعوب العالم. وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن إكسبو 2020 دبي يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في سعي العالم للتعافي من آثار جائحة كورونا، والانطلاق نحو آفاق اقتصادية وتنموية جديدة، ومنصة عالمية للحوار وتبادل الرؤى والخبرات والعمل المشترك لإيجاد الحلول الفاعلة للتحديات العالمية وفي مقدمتها التحديات التي أفرزتها الجائحة والتغيرات المناخية وغيرها، وهو ما يجسده الشعار الذي تقام في ظله فعاليات المعرض وهو «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وأعرب سموه عن شكره وتقديره للكوادر الوطنية ومن مختلف الجنسيات التي شاركت في تنظيم المعرض، مشيراً إلى أنها مبعث فخر لنا جميعاً.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: إن معرض إكسبو 2020 دبي هو حدث وطني غير مسبوق، ولذلك فإن نجاحه مسؤولية وطنية، داعياً أبناء الإمارات والمقيمين وكل الأجهزة في الدولة إلى المشاركة والتعاون، كل في موقعه، كي يخرج المعرض بالصورة التي يتمناها كل إماراتي وعربي وكل محب لدولة الإمارات ومؤمن بتجربتها وما تجسده من معانٍ وقيمٍ ودلالات.

وعبر تويتر، قال سموه: «حفل افتتاح «إكسبو 2020 دبي»، يدعو للفخر، ويؤكد أن الإمارات تنظم دورة استثنائية غير مسبوقة.. أهلاً بالعالم على أرض المحبة والسلام والأمل.. أهلاً بالعقول التي تصنع المستقبل بالتفاعل والتواصل.. أهلاً بثقافات العالم وابتكاراته ومنجزاته.. شكراً أخي محمد بن راشد.. شكراً لكل فرق العمل».