حمدان بن زايد: «إكسبو 2020 دبي» فصل جديد في تاريخ الإنسانية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إبهار الإمارات للعالم، خلال افتتاح فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، وأنها تكتب فصلاً جديداً في تاريخ الإنسانية. وأشاد سموه بالافتتاح الاستثنائي والتنظيم المبهر والأمسية المميزة.

وأعرب سموه عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولفريق عمل إكسبو. وأكد سموه أن الإمارات ستبقى تختصر المسافات بين الشرق والغرب، وتجمع شعوب العالم على أرضها.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «الإمارات تُبهر العالم في افتتاح «إكسبو 2020 دبي»، وتكتب فصلاً جديداً في تاريخ الإنسانية، افتتاح استثنائي وتنظيم مبهر وأمسية مميزة، شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، شكراً لفريق عمل إكسبو، ستبقى الإمارات تختصر المسافات بين الشرق والغرب، وتجمع شعوب العالم على أرضها».