سلطان بن خليفة: الإمارات تبهر العالم بافتتاح مميز لـ«إكسبو 2020 دبي»

دبي (وام)

هنأ سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بافتتاح «إكسبو 2020 دبي». وقال سموه: إن الافتتاح كان استثنائياً ورائعاً، شاكراً فريق العمل القائم على الافتتاح، مضيفاً أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للعلم والمعرفة، مشيراً إلى أن المعرض يشكل فرصة للزوار من مختلف أنحاء العالم للتعرف على تراث الدولة الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة في آن واحد، والتعرف كذلك على حالة الانسجام والتآلف التي يحيا فيها مواطنو الدولة والمقيمون في كنف وطن واحد، تسوده قيم المحبة والعطاء والتسامح والتعايش الإنساني. وأكد سموه أن استضافة معرض إكسبو على أرض الدولة تعتبر نجاحاً جديداً تسجله دولة الإمارات بفضل رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقيادة الرشيدة التي تسير على خطاه، لترتقي دولتنا يوماً بعد يوم إلى أعلى مراتب التقدم والازدهار.