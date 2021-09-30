محمد بن خليفة: «إكسبو 2020» محطة فارقة في تاريخ دولتنا

أبوظبي (وام)

أشاد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بالافتتاح التاريخي لمعرض إكسبو 2020 دبي، مساء أمس، والذي شهده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورحبا خلاله بجميع المشاركين في أول انعقاد لهذا الحدث العالمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ونقلا تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وترحيب سموه وأمنياته بالتوفيق لممثلي 192 دولة ووفود المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية المشاركة.

وأكد سموه، في كلمة له بهذه المناسبة، أن حفل افتتاح هذا الحدث العالمي الكبير الذي أقيم في ساحة الوصل، عبّر بحق عن تجذر مسارات النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، واصفاً استضافة الإمارات لـ«إكسبو 2020» بأنها تتويج لجهود وعمل فرق العمل الوطنية بتوجيهات القيادة الرشيدة على مدار ثماني سنوات، وهو ما أثمر هذه اللحظة المبهرة.

واعتبر سموه «إكسبو 2020 دبي» محطة فارقة في تاريخ دولتنا لها ما بعدها في مسيرة الإمارات.