محمد المر: «إكسبو 2020» يعزز التواصل الثقافي بين مختلف الحضارات

دبي (الاتحاد)

قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «مع انطلاق إكسبو 2020 دبي، أول إكسبو دولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أحد أوائل الفعاليات الكبرى في العالم منذ بدء جائحة كوفيد- 19، تحتضن دبي العالم لنرسم معاً مستقبلاً مستداماً يعزز الحراك الثقافي ويسهم في إبراز دورها وحضورها على الساحة العالمية».

وأضاف معاليه «من المؤكد أن المعرض سيسهم في تسريع الجهود الرامية إلى استعادة العالم عافيته انطلاقاً من الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مد جسور الحوار البنّاء وتعزيز التواصل الثقافي بين مختلف الحضارات، من خلال التبادل المعرفي في كافة القطاعات والمجالات، بما ينسجم مع رؤية ومكانة دبي كمدينة عالمية خلّاقة ومستدامة للآداب والفنون وملتقى للثقافات، وواحة للتسامح والانفتاح على الآخر واحترامه من دون النظر إلى دين أو عرق أو لون أو ثقافة».

وتابع معاليه «نؤكد في مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، التزامنا بدعم رؤية القيادة الرشيدة، في دعم استضافة أفضل نسخة لمعرض إكسبو يمكن أن يشهدها العالم على الإطلاق في دبي، والتي تتزامن مع انطلاقة الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات».