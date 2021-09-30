محمد العلي: «إكسبو».. منصة عالمية لاستشراف مستقبل مشرق

أبوظبي (الاتحاد)

أكد د. محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن معرض «إكسبو 2020 دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة» يُشكل منصة عالمية جامعة لاستشراف مستقبل مشرق تنعم فيه الأجيال المقبلة وتتطلع نحو آفاق أرحب وأوسع من التعاون لصنع التاريخ وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال: إن مشاركة 192 دولة في إكسبو 2020 دبي يمثل ثقة العالم في قدرات دولة الإمارات العربية المتحدة بما تمتلكه من تجربة تنموية عالمية استثنائية في مسيرتها المباركة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتتواصل اليوم في ظل دعم قيادة الدولة الحكيمة ورعايتها، مشيراً إلى أن الإمارات قيادةً وشعباً تتعامل مع إكسبو من منظور ترابط العقول لصنع المستقبل برؤية حضارية ميثاقها التسامح والتعايش والتنوع الثقافي والعلم والمعرفة.

وأشار إلى أن تزامن تنظيم الدولة لهذه الدورة من إكسبو مع احتفاء الإمارات بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عاماً على قيام الاتحاد، فإنها تؤكد مجدداً أن الإمارات موطن إنساني كبير وتستحق بجدارة صفة «العالم في دولة». كما إنها تستحق بجدارة وصف بلد التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وبلد المواهب الشابة والفرص ومواجهة التحديات.