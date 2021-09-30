سلطان النعيمي: «إكسبو 2020 دبي» انطلاقة عالمية جديدة بعد «كوفيد-19»

أبوظبي (الاتحاد)

أكّد الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أنّ انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي» هو بمنزلة محطة نجاح جديدة تؤكّد فيها دولة الإمارات ريادتها وتميّزها واستثنائيّتها، وقدرتها على صناعة الحدث العالمي بمستويات يسجّلها التاريخ في صفحاته الناصعة؛ لتظلّ خالدة في ذاكرة الأجيال، تستلهم منها معاني الإبداع وكيفية قهر المستحيل.

وقال في تصريح له بمناسبة افتتاح المعرض: «إنّ دولة الإمارات تبهر العالم من جديد، بتنظيمها هذا الملتقى العالمي وفق أرقى مستويات الاحترافية، وتخط سطراً جديداً في تاريخ الإنسانية عنوانه التفاؤل والإيمان بالمستقبل الأفضل، والانفتاح والتعاون والتقارب والتواصل بين أبناء البشرية على اختلاف أعراقهم وأجناسهم». وأضاف الدكتور النعيمي أنّ: انطلاق المعرض بهذا الزخم والمشاركة الدولية الواسعة بمجموع بلغ 192 دولة، يعني أن أرض دولة الإمارات العربية المتحدة هي المكان الأول الذي يعود العالم إلى الاجتماع والالتقاء فيه مرّة أخرى، بعد أن اضطرته جائحة «كوفيد-19» إلى التباعد وتعليق معظم الأنشطة والفعاليات المشتركة، والاكتفاء بالتواصل الافتراضي لمدّة تجاوزت العام ونصف العام، وأنها تتطلّع إلى أن تكون المحطة التي يعبر العالم من خلالها نحو برّ الأمان.