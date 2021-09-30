هزاع بن زايد: واقع مدهش يقود العالم من الإمارات نحو المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن انطلاق إكسبو 2020 دبي، هو تتويج لسنوات من العمل والجهد والإبداع، لتصير الرؤية واقعاً مدهشاً يقود العالم من الإمارات نحو المستقبل. وأوضح سموه أن الحدث العالمي يجمع دول العالم وشعوبها تحت راية المحبة والتسامح والتقدم والابتكار، وهو رسالة أمل بأن القادم أجمل، وأن ما يجمع البشر أكثر بكثير مما يفرقهم، فالمصير واحد والمستقبل للجميع، ويظل تواصل العقول أجمل رسالة تقدمها الإمارات للعالم.

وأضاف سموه أن انطلاق الحدث يتزامن مع احتفال الإمارات بخمسين عاماً على التأسيس على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، واستعدادها لخمسين عاماً مقبلة، تواصل فيها مسيرتها النهضوية والحضارية الفريدة. وأكد سموه أن الإمارات بروح العمل الجماعي حققت المستحيل، وأنها بالروح نفسها تواصل إدهاش العالم، وتصنع الفارق حاضراً ومستقبلاً.

وقال سموه في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر»: «بحضور محمد بن راشد ومحمد بن زايد.. الحدث التاريخي #إكسبو2020 دبي انطلق بحفل يليق بعظمة المناسبة وتميزها، تتويجاً لسنوات من العمل والجهد والإبداع لتتجسد الرؤية واقعاً مدهشاً يقود العالم من الإمارات نحو المستقبل ويجمع دول العالم وشعوبه تحت راية المحبة والتسامح والتقدم والابتكار».

وكتب سموه: «رؤية أعلام دول العالم ترفرف معاً في افتتاح #إكسبو 2020 دبي ومعها تخفق قلوب الملايين في هذا الحدث التاريخي المنتظر، رسالة أمل بأن القادم أجمل وأن ما يجمع البشر أكثر بكثير مما يفرقهم، فالمصير واحد والمستقبل للجميع ويظل تواصل العقول أجمل رسالة تقدمها الإمارات للعالم».

وأضاف: «يأتي انطلاق #إكسبو2020دبي مع احتفال الإمارات بخمسين عاماً على تأسيسها على يد الشيخ زايد والآباء المؤسسين، واستعدادها لخمسين عاماً مقبلة تواصل فيه مسيرتها النهضوية والحضارية الفريدة. بروح العمل الجماعي حققت الإمارات المستحيل وبالروح نفسها تواصل إدهاش العالم وصنع الفارق حاضراً ومستقبلاً».