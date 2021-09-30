منصور بن زايد: «إكسبو دبي» حدث فارق في تاريخ المنطقة والإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن «إكسبو دبي» حدث فارق في تاريخ المنطقة والإمارات، ويجسّد النظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة في استشراف المستقبل، ويعزز مكانة الدولة وجهةً لمختلف البلدان والشعوب.

وأضاف سموه أن «إكسبو دبي» يمثل مصدر فخر واعتزاز لأبناء الوطن في الذكرى الـ50 لتأسيس وطننا العزيز.

وقال سموه في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»: «(إكسبو دبي) حدث فارق في تاريخ المنطقة والإمارات يجسّد النظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة في استشراف المستقبل وتعزيز مكانة الدولة كوجهة لمختلف البلدان والشعوب، ما يمثّل مصدر فخر واعتزاز لأبناء الوطن في الذكرى الخمسين لتأسيس وطننا العزيز».