البواردي: الإمارات قلب العالم المفعم بالأمل والحياة

أبوظبي (وام)

أكد معالي محمد أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تثبت مرة أخرى بأنها قلب العالم المفعم بالأمل والحياة، فالقدرات والخبرات التي تمتلكها مؤسسات الدولة بسواعد أبنائها من مواطنين ومقيمين، تسطر صفحات مشرقة في تاريخ دولتنا التي تحتفي هذا العام بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، مؤكدين للعالم أهمية الوحدة الإنسانية بكل الأبعاد.

وأضاف في تصريح بمناسبة افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي، أمس، أن هذا المعرض العالمي العريق يأتي بحلة جديدة ونسخة عصرية متقدمة وغير مسبوقة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ليشكل منصة تلاق وحوار بين الثقافات والحضارات والتعاون بين الأمم، مؤكداً أن الإمارات ستظل دائماً في تحدٍّ حقيقي لمرونة وقدرة مؤسساتها في احتضان كبرى الفعاليات العالمية بشكل استثنائي على مستوى العالم.

وقال معاليه: «هنا تتواصل العقول، وهنا نصنع المستقبل لما فيه خير البشرية جمعاء، فمرحباً بضيوف الإمارات، وهنيئاً لدولتنا ولدول العالم بهذا الحدث العالمي المميز».