نورة الكعبي: العالم يثق في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، بمناسبة افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي» إيذاناً بانطلاق فعالياته: «نفخر باستضافة دولة الإمارات لمعرض إكسبو 2020 دبي الذي يمثل منصة عالمية استراتيجية جامعة لاستشراف المستقبل والتي سوف تستفيد منها الأجيال المقبلة، وتبني على نتائجها وإنجازاتها».

وأضافت معاليها: «إن تنظيم دولة الإمارات لمعرض إكسبو 2020 بمشاركة 191 دولة حول العالم، يشير إلى أن العالم بأسره وضع ثقته في دولة الإمارات وإمكانياتها في تنظيم الأحداث العالمية الكبرى بقدرة وكفاءة عالية، لاسيما في ظل الظرف الصحي الذي يمر به العالم الآن، وقدرتها على تجاوز الآثار التي خلفتها جائحة كورونا على العديد من الدول، كما يأخذنا المعرض نحو آفاق رحبة من التعاون، وتواصل العقول».

وأشارت معاليها إلى أن نجاح تنظيم هذا الحدث جاء بفضل الدعم الكبير لقيادتنا الرشيدة التي تعمل ليل نهار من أجل مستقبل دولتنا، والتي استطاعت خلال الـ 50 عاماً الماضية أن تُبرز نفسها بقوة على الخريطة العالمية، كواحدة من أهم الدول في مختلف المجالات، بصورة قائمة على التسامح، والتعايش، والتلاقي الثقافي، والعلمي والمعرفي، وتنظر إلى المئوية بعين المستقبل. وتابعت معاليها: «إننا في وزارة الثقافة والشباب فخورون بمشاركتنا في هذا المعرض العالمي».