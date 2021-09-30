سارة الأميري: «إكسبو» تجربة عالمية فريدة

دبي (وام)

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، الأهمية الكبيرة لـ«معرض إكسبو 2020 دبي» بالنسبة لدولة الإمارات والدول المشاركة، باعتباره منصة عالمية لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول، وإظهار الإمكانيات الجبارة للتكنولوجيا المتقدمة وارتباطها مع مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، بالصورة التي ستتيح المزيد من التعاون العالمي وتبادل الأفكار، في عالم ما بعد جائحة «كوفيد-19»، وبما يخدم تحقيق قفزة تنموية عالمية في جميع المجالات. وأضافت معاليها في تصريح بمناسبة انطلاق فعاليات «إكسبو 2020» أن دولة الإمارات، وفي ظل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، ترحب بالعالم في المعرض الذي يعد الأضخم تاريخياً ويستضاف للمرة الأولى على مستوى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وشددت معاليها على أن المعرض سيمنح المبدعين فرصة للمشاركة في اكتشاف سبل جديدة لتحقيق النمو والازدهار، وهو ما لمسناه في الارتباط بين شعار المعرض «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وقدرة المشاركين من 191 دولة على مد جسور التعاون والتكامل وفتح آفاق جديدة للاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار بما يحقق التقدم والازدهار للدول المشاركة، كما يأتي الحدث في عام استثنائي بالنسبة لنا في دولة الإمارات، حيث يتزامن مع اليوبيل الذهبي للدولة، وانطلاق طموحنا الوطني نحو الخمسين عاماً المقبلة.