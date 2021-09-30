هدى إبراهيم الخميس: «إكسبو» فرصة لإثراء المشهد الثقافي المحلي

أبوظبي (الاتحاد)

قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «إنَّ معرض إكسبو 2020 دبي، أول إكسبو دولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وأحد أوائل الفعاليات الكبرى في العالم منذ بدء جائحة «كوفيد- 19»، يشكل ساحة عرض رحبة حافلة بالجمال مما يعكس آمال وطموحات وروح الثقافة الإماراتية، ويعد فرصة مثلى لإثراء المشهد الثقافي المحلي، في إطار استراتيجية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز ثقافي عالمي وحاضنة للإبداع».

وأضافت: «إنَّ المعرض يعكس بوضوح إرادة التلاقي الإنساني من خلال استلهام عناصر ومكونات الثقافات الأخرى ودمجها مع بعضها البعض، لنخرج بمنصة متفردة لابتكار الحياة، تنطلق بنا نحو اكتشاف آفاق جديدة من التعاون والتعددية الثقافية وقيم التسامح والانفتاح على الآخر واحترامه».

وتابعت هدى إبراهيم الخميس: «إنَّ التنوع الثقافي في المعرض سيسهم في تنشيط الحياة الثّقافيّة والفكريّة على كافة الأصعدة، وتحويل التضامن الإنساني في ما بعد الجائحة إلى واقع ملموس، بما يدعم استراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات.