«صندوق الزكاة»: الجهات الخيرية وكلاء عن المزكين

أبوظبي (وام)

عقدت اللجنة الشرعية لصندوق الزكاة اجتماعها السادس لهذا العام عبر الاتصال المرئي برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء وعضوية كل من فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، وفضيلة الشيخ المستشار اليدالي الدين وفضيلة الشيخ طالب محمد الشحي نائب رئيس اللجنة، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد سليمان البلوشي، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي عضو ومقرر اللجنة.

واستعرضت اللجنة جدول أعمال الاجتماع وأصدرت بشأنها عدداً من القرارات والفتاوى، من بينها سؤال من إحدى الجهات الخيرية في الدولة عن حكم تأخير الزكاة لأكثر من عام، والحكم في وضع جزء من أموال الزكاة كودائع استثمارية في البنوك لضمان استمرارية مساعدة المستحقين من الفقراء، نظراً لأن الزكاة لها مواسم وتتفاوت خلال العام.

وأفتت اللجنة أن الزكاة لا يجوز تأخيرها أكثر من عام، ولا يعني الجهة الخيرية حال الفقراء أكثر من عنايتها بإيصال الزكاة للمستحقين فهي وكيلة عن المزكين ومؤتمنة على وصولها لمستحقيها في وقتها، وأما تنميتها بمثل ما ذكر فلا يجوز.. فالمستحقون موجودون فلا يحبس حقهم ليعطوا فتاتاً من الأرباح وقد يتلف رأسمال الزكاة فتكون الجهة الخيرية ضامنة، وقدرت اللجنة بهذه المناسبة جهود صندوق الزكاة في صرف إيرادات الزكاة في موعدها دون تأخير.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة الشرعية على دور الجهات الخيرية في التعامل مع الزكاة على أنهم وكلاء عن المزكين ينبغي عليهم إيصالها إلى مستحقيها في وقتها وفـق الضوابط الشرعية.