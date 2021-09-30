«الهلال الأحمر» تكرم طالبات مدرسة «منار الإيمان الخيرية»

عجمان (وام)

كرمت هيئة الهلال الأحمر- فرع عجمان، الفائزات من الطالبات والمشرفات وأولياء الأمور في مدرسة منار الإيمان الخيرية الخاصة، الحاصلات على جائزة عون للخدمة المجتمعية، التي تنظمها الهيئة على مستوى الدولة لغرس مفاهيم العمل التطوعي والإنساني بين الطلاب والتوعية بأهميته في الميدان التربوي وتأهيل المجتمع الطلابي للمساهمة الفاعلة في البرامج والأنشطة الخيرية.

وحضر حفل التكريم، الشيخ علي بن محمد بن علي النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة منار الإيمان الخيرية، وحارب العرياني، الأمين العام للمؤسسة، وناصر الجنيبي، المدير التنفيذي للمؤسسة، وفاطمة المطروشي مديرة مدارس منار الإيمان الخيرية الخاصة، ومحمد عمر الشمري، مدير الهلال الأحمر فرع عجمان وعدد من مسؤولي الفرع.

وفاز فريق الهلال الطلابي لمدرسة منار الإيمان الخيرية المكون من 18 طالبة، بالمركز الأول على مستوى الدولة وعلى مستوى عجمان، عن فئة «مشروع خدمة الأسر المتعففة»، وفي فئة الطالب المبتكر، فازت رفا محمد عقيل، بالمركز الثاني على الدولة والمركز الأول على إمارة عجمان. بينما فازت الدكتورة جنان محمود، بالمركز الثاني على إمارة عجمان، عن فئة المشرف المتميز، وفي فئة ولي الأمر المتميز، فازت السيدة إيمان كردي، والدة إحدى الطالبات، بالمركز الأول على إمارة عجمان. وأشاد ناصر الجنيبي بجهود ودور هيئة الهلال الأحمر الرائد في تعزيز روح المسؤولية المجتمعية وتأصيل روح التعاون والتطوع لدى النشء وجعله منهج حياة عندهم.