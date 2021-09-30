«رعاية المبدعين» ينطلق في دورته الرابعة

دبي (الاتحاد)

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي متمثلة بمركز الإبداع والابتكار «برنامجها الابتكاري رعاية المبدعين» في دورته الرابعة، عبر تقنية الاتصال المرئي، والذي يضم عدداً من موظفي الإدارة من مختلف القطاعات، بمعدل147 ساعة تدريبية ويستمر لمدة شهرين من نهاية سبتمبر حتى منتصف ديسمبر 2021، على منصة إثراء «للتعلم المستمر».

ويهدف البرنامج الذي جاء ضمن سلسلة من البرامج التي تعقدها الإدارة بشكل مستمر، إلى إعداد موظفين مبدعين بفكر مستقبلي مبتكر، من خلال اكتشاف مهاراتهم الإبداعية وصقلها لمشاريع ابتكارية تسهم في الاستباقية في الخدمات وجودة الحياة، وتناول البرنامج عدداً من المحاور الابتكارية التي تحاكي دبي في استشراف المستقبل، وتلبي متطلبات التنافسية العالمية لتحقيق مئوية الإمارات 2071، في التحول الذكي والذكاء الاصطناعي وتحقيق رؤية الإدارة بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم تميزاً وإبداعاً.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: يأتي استمرارية إطلاق برنامج رعاية المبدعين تماشياً مع توجهات الحكومة لدعم وترسيخ ثقافة الابتكار وتطويرها من خلال هذه البرامج الداعمة والرائدة لهذا التوجه، وبناء نخبة من المبدعين المتخصصين في هذا المجال لتعزيز واستشراف مستقبل إقامة دبي والارتقاء بالعمل الحكومي المتميز وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة الابتكار العالمي.

مؤكداً أن نجاح المؤسسات يكمن في نجاح كوادرها البشرية، لذلك حرصت الإدارة على الاستثمار في كوادرها البشرية المؤهلة وإعدادها ليكونوا على أتم الاستعداد للتعامل مع التحديات المستقبلية، ومواكبة التوجهات والرؤى التي تسعى إليها الإمارات لتعزيز دورها الريادي والعالمي، وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تعد العنصر البشري هو المحرك الأساسي لعجلة التنمية.

وقال العميد حسين إبراهيم، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، إن الإدارة قطعت مسافات طويلة في مسيرة التميز وريادة الابتكار في العمل الحكومي، ويأتي هذا البرنامج استكمالاً لهذه المسيرة نظراً لما يحتويه من أدوات وأفكار إبداعية حيث يتم تدريب المشاركين وتوجيههم على كيفية نقل ابتكاراتهم إلى ممارسات عملية.