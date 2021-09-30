«العربي للمسؤولية الاجتماعية» يناقش الاستدامة

دبي (وام)

يسلط المنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الذي ينطلق 3 أكتوبر تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، الضوء على أحد أهم موضوعات الساعة «من 2020 إلى 2030: الاستدامة والصمود بعد الجائحة».

ويضم المنتدى متحدثين من وزارة التغير المناخي والبيئة، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية/UNDESA/، وجامعة لندن، والمجلس العالمي للأبنية الخضراء والشبكة العربية للسيادة على الغذاء، وزيورخ إنترناشونال لايف، وأكسنتشر الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يسفر عن توجيهات مهمة لتحقيق توحيد المصالح العربية وتضافر التزام الاستدامة في المنطقة. وسيشارك مجموعة من المؤثرين المشهورين وصانعي السياسات وقادة الممارسات وأبطال الصناعة من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة الأميركية الخبرات والرؤى الفريدة في المنتدى، مع التركيز على الضغوط الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والدوافع والمخاطر والفرص والتحديات والحلول.