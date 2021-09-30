«سوق افتراضية» لدعم مشاريع الأسر المنتجة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال مركز التواجد البلدي- مدينة خليفة، فعالية «السوق الافتراضية» عن بُعد، بهدف دعم وإبراز المهن المنزلية ومشاريع الأسر المنتجة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وكذلك تعزيز المسؤولية الاجتماعية والتواصل مع مختلف فئات وشرائح المجتمع. واستهدفت الفعالية الافتراضية استقبال عدد من سيدات الأسر المنتجة صاحبات الرخص التجارية للمشاريع المنزلية لمشاركة المجتمع قصص نجاحهن والتعريف عن المنتجات التي يقدمنها، وكذلك الاستماع إلى آراء وتطلعات ومقترحات أفراد المجتمع الذين حضروا السوق الافتراضي حول هذه المشاريع وفوائدها الاقتصادية على الأسر المنتجة في رفع مستوى الدخل، وكيفية الارتقاء بها والترويج لها ولمنتجاتها.