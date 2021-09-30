إقبال لافت على «الصيد والفروسية»

هالة الخياط (أبوظبي)

يحتفي معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الثامنة عشرة بـ«إكسبو 2020» الحدث العالمي الذي انطلقت فعالياته أمس بتخصيص معروضات من الأسلحة والمقتنيات التي تحمل شعار إكسبو. ونقلت الشاشة التلفزيونية الرئيسة في ساحة العروض بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وكافة شاشات العرض المُنتشرة في أروقة الحدث، مساء أمس، حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، ما منح آلاف الزوار ومئات العارضين المُشاركين من مختلف أنحاء العالم فرصة مشاهدة انطلاق هذا الحدث الاستثنائي الأهم على الصعيد العالمي. وتفاعلت الأجنحة المشاركة في المعرض مع الحدث العالمي الكبير الذي تستضيفه دبي على مدى 6 أشهر «إكسبو 2020»، حيث عرضت الشركات بنادق مختلفة ومتنوعة المواصفات حفر عليها شعار «إكسبو 2020».

وشهد المعرض خلال الأيام الثلاثة الأولى من انطلاقه زيارة عدد كبير من الزائرين، وسط توقعات بزيادة الإقبال عليه خلال اليوم وغد تزامناً مع عطلة نهاية الأسبوع.

وأكدت اللجنة المنظمة للمعرض ضرورة الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا، مشيرة إلى أنه اقتصر الدخول إلى المعرض على الحاصلين على لقاح كوفيدـ 19، وإلزامية توفر نتيجة فحص (PCR) سلبية لا تتجاوز 48 ساعة لزيارة الحدث، فضلاً عن الحرص على التباعد الجسدي، والطاقة الاستيعابية المُحدّدة بـ60% بما يهدف لتوفير بيئة آمنة تضمن سلامة الجميع.

جانب من المعرض

ويمثل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منصة عرض مهمة للمنتجين الإماراتيين للصقور للترويج لإنتاجهم من مختلف أنواع الصقور المكاثرة في الأسر، حيث يبلغ عدد المنتجين الإماراتيين للصقور أكثر من 30 منتجاً على مستوى الدولة، أنتجوا في العام الجاري 1160 صقراً، بزيادة كبيرة عن العام الماضي الذي بلغ الإنتاج فيه 861 صقراً.

ويُشكّل المعرض فرصة مهمة للصقارين ومزارع الصقور على حدّ سواء، حيث يتزامن موعد إقامته مع بدء موسم المقناص من جهة، وانطلاق موسم مُسابقات وبطولات الصيد بالصقور من جهة أخرى مع نهاية عام وبداية عام آخر، حيث يرغب الصقارون باقتناء أفضل الصقور المكاثرة في الأسر للمُنافسة بها في الفعاليات المحلية والإقليمية، فضلاً عن استخدامها لممارسة الصقارة في المحميات التي تسمح بذلك.

ولفت أحمد الكتبي، المشرف على أحد أجنحة الصقور الحية، إلى أن المنتجين الإماراتيين ينتجون كافة أنواع الصقور المكاثرة في الأسر، مثل الحر، والشاهين، والجير شاهين، وفق فئات ونسب معينة، والجير الأصلي، مشيراً إلى أن عدد المنتجين الإماراتيين في تزايد، وكذلك كم الإنتاج في تزايد عاماً بعد عام، وهذا عائد إلى دعم أصحاب السمو الشيوخ للحفاظ على هذا الجزء المهم من التراث الإماراتي، وخاصة من خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

وقال محمد الكمدة، من «الكمدة للصقور» إنهم يشاركون للدورة الثالثة على التوالي ضمن فعاليات المعرض لطرح مجموعة من الطيور المنتجة محليا في الإمارات، غير أن هذا العام تميز بأن كل الطيور المعروضة في الجناح الخاص بهم منتجة محلياً بنسبة 100%.

ولفت إلى أن التواجد في مثل هذه الأحداث العالمية يتيح الفرصة لمطالعة منتجات الشركات والبلدان الأخرى وتبادل الخبرات معهم، ما يساعدنا على تقييم منتجاتنا قياساً بمنتجات المزارع الأخرى محلية كانت أو عالمية. وبالتالي العمل على تجويدها والارتقاء بها وفق أحدث الممارسات والأساليب العلمية.

ومن أبرز أهداف المشاركة وفق الكمدة، تثقيف المجتمع في كل ما يتعلق بالصقارة والصقور، كما أننا نحرص على عمل دورات تثقيفية وورش تعليمية لتعريف الأجيال الجديدة بهذا اللون التراثي المميز، وذلك بالتعاون مع عديد من الجهات والمؤسسات العاملة في الدولة.

معروضات تراثية

لوازم الصقور

وكان لأدوات الصقر نصيب من الاهتمام بين أروقة المعرض عبر أركان متنوعة تكشف للجمهور جانباً مهماً من لوازم الصقور والأدوات التي يستخدمها الصقارون خلال ممارسة رياضتهم المفضلة.

وقال محمد طه الحمادة، المسؤول عن ركن «جير فالكون» لبيع معدات الصقور: إن المعرض مناسبة سنوية يحرص الكثيرون من العاملين في مجال الصقور على المشاركة فيها ومن ثم جاءت مشاركة هذا العم متميزة وقدمنا من خلالها نماذج متنوعة للوازم الصقور ومنها البرقع الذي يتم وضعه على رأس الصقر حتى يسهل التحكم فيه، ويصنع من جلد الماعز أو الغنم، وكذلك الدس «القفاز» الذي يرتديه الصقار ويصنع هو الآخر من الجلد، وكذلك «المنقلة» وهي قفاز مصنوع من قماش سميك «قماش الخيام غالباً» ومزود بقطع من الترتان يرتديه الصقار في يده ومعصمه ليقف عليه الصقر، وهناك ميزان للتعرف من خلاله على وزن الطير، أما الوكر المصنوع من الخشب يستخدمه الصقار لوضع الصقر عليه خلال فترات الراحة من التدريب، حيث يتم غرس الوكر في الرمال ليقف عليه الطائر بعد جولته في الفضاء

الجناح الياباني

وقال ياكا هيرايوا: إن تواجدهم في ضيافة أبناء الإمارات خلال المعرض يعكس عمق ومتانة العلاقات بين الشعبين والتقدير المتبادل للموروث الشعبي لأبناء الإمارات واليابان، موضحة أن طقوس تقديم الشاي في اليابان تعود إلى مئات السنين وهناك بيوت لتناول الشاي وفق هذه الطقوس، ومنها أن يخلع مرتادوها أحذيتهم ويغسلون أياديهم قبل الدخول إلى تلك البيوت تأسياً بالرهبان اليابانيين القدامى الذين وضعوا هذه الأسس العريقة لتناول الشاي الأخضر خلال رحلاتهم التأملية في معابدهم في الأزمنة البعيدة، غير أن العصور اللاحقة انتشرت فيها طقوس تناول الشاي الياباني في أنحاء العالم وصار لها متابعوها ممن يحرصون على معرفة خطوات إعداده وتقديمه.

بنادق للنساء

عرض جناح بينونة لتجارة المعدات العسكرية والصيد أسلحة خفيفة الوزن مخصصة للنساء من هواة الصيد وممن يعشقن اقتناء البنادق. وقال سعيد الغفلي مدير عام بينونة الوطنية: إنهم قدموا في دورة العام الحالي من معرض الصيد والفروسية عدة أنواع من البنادق والمسدسات الخاصة بالنساء ذات الوزن الذي يعتبر أخف كثيراً من البنادق العادية وحجمها كذلك واستخدامها سلس وتصيب الهدف على بعد 15 متراً. وقال: خصصنا العام الحالي بنادق تحمل اللمسة النسائية، وتم تجهيز أسلحة صيد مصممة خصيصاً للنساء، وهي من ماركة بوشماستر وبرونك وشوزن.

82 ألف حبارى مكاثرة

أعلن الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى خلال مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أن العدد الكلي لإنتاج الحبارى المكاثرة في إطار البرنامج خلال العام الحالي بلغت 82346 حبارى الآسيوية وحبارى شمال إفريقيا في مراكزه في أبوظبي والمملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، بزيادة 15257طائر حبارى عن العام الماضي. بهذا الرقم من الإنتاج للعام الحالي يرتفع إجمالي عدد الحبارى بنوعيها الآسيوي وحبارى شمال إفريقيا التي أنتجها البرنامج منذ تأسيسه إلى العام الحالي لـ629.927 ألف طائر حبارى.

ولفت الصندوق إلى أن العام الحالي شهد إطلاق 38692 طائر حبارى في مناطق مختلفة داخل الدولة ودول الانتشار. وأكد محمد صالح البيضاني، المدير العام للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، أن هذه الأرقام تمثل عاماً ناجحاً آخر لبرنامج أبوظبي للحفاظ على الحبارى.

وأشار البيضاني إلى أن برامج الإكثار في الأسر والإطلاق في البرية من أجل المحافظة على النوع هو أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الصندوق لتحقيق هدفه المتمثل في الحفاظ على مجموعات برية مستدامة من طائر كان ولا يزال جزءاً من تراث الدولة لعدة قرون.