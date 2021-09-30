نهيان بن مبارك يزور معرض «الصيد والفروسية»

أبوظبي (وام)

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أمس فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2021 في دورته الـ18 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتفقد معاليه عدداً من الأجنحة والمنشآت الوطنية والمحلية والخليجية والدولية المشاركة في المعرض الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات. واطلع معاليه خلال زيارته للمعرض على أحدث أنواع بنادق الصيد والقنص والمسدسات وعلى الفعاليات التراثية والرياضات والهوايات العربية الأصيلة وغيرها.