«قصص من بيئتنا» حول المحافظة على البيئة في «معرض الصيد والفروسية»

أبوظبي (الاتحاد)

شهد مجموعة من طلبة المدارس من جميع أنحاء دولة الإمارات، أمس نشر قصصهم القصيرة ورسومهم التوضيحية حول جهود الحفاظ على بيئة الإمارات خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

ويأتي إصدار الكتاب، بعنوان «قصص من بيئتنا»، بعد اختتام المسابقة الوطنية التي نظمها الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي..

وانطلقت مسابقة تحدي القصة القصيرة «القصة البيئية بأقلامكم» لعام 2021 خلال العام الدراسي الماضي في كل مدارس الإمارات، وتولى الطلاب المشاركين بها أدواراً متنوعة، شملت الكتابة والتصميم والتحرير والرسم والإبداع.

وعبر التعاون ضمن فرق عمل، تم تكليف الطلاب بكتابة قصص مؤثرة حول المحافظة على البيئة مع التركيز على إحدى الموضوعات الثلاثة التالية: أهمية طائر الحبارى في الثقافة الإماراتية، دور عالم البيئة، والحفاظ على الأنواع الصحراوية والتهديدات التي تواجهها.

وقدمت 60 مدرسة مشاركات في المسابقة، ليتم إدراج 30 مشاركة منها في القائمة الطويلة. وتم اختيار 15 فريقاً فائزاً، يمثلون 15 عاماً منذ إنشاء الصندوق، وجرى نشر القصص الفائزة مع رسومها التوضيحية بهدف رفع مستوى الوعي حول أنواع الطيور والحيوانات المحلية في الإمارات وروابطها الثقافية التاريخية بالمنطقة.

وقالت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن المؤسسة ملتزمة برفع وعي طلبتها حول أهمية الحبارى وسبل الحفاظ عليها بما ينسجم مع توجهات الدولة في هذا المجال، وتعمل المؤسسة كذلك على الذهاب بمهارات الطلبة بخصوص الحفاظ على الحبارى إلى أبعد مدى من خلال إشراكهم في الجهود الرامية لنشر الوعي حول هذا الطائر وسبل الحفاظ عليه.

وبينت معاليها أن نشر قصص الطلبة الخاصة بالحفاظ على الحبارى يشكل دافعا لهم ليواصلوا جهودهم من أجل توعية أقرانهم حول أهمية الحبارى وتعريفهم بمدى ارتباطها بالموروث الإماراتي، مضيفة معاليها: «صُمم برنامج الحبارى التعليمي النموذجي لتأسيس دعاة الحفاظ على البيئة في المستقبل، عبر تأهيل طلبتنا بناء وعيهم البيئي والمعرفي وجعلهم سفراء للحفاظ على بيئة الإمارات من خلال الكتابة والرسم وتمثل تلك الأدوات خطوة مهمة نحو تحقيق ذلك الهدف، ويشكل هذا الأمر أساس النجاح على مدى الخمسين عاماً المقبلة من قصة دولتنا وتحقيق مفهوم الاستدامة سواء على صعيد الكوادر البشرية والحفاظ على الموارد والبيئة كذلك».

وقال معالي ماجد علي المنصوري، العضو المنتدب للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، عن المسابقة الوطنية: «أود التعبير عن امتناني لجميع المدارس والطلاب الذين شاركوا في المسابقة، حيث أظهر المشاركون مستوى عالياً جداً من المهارة، مما جعل اختيار الفائزين صعباً، لذا نهنئهم جميعاً، ويسعدنا نشر قصصهم». وأضاف معاليه: «استهدف المشاركون في كتابة القصص فئة الطلاب في مختلف المراحل الدراسية وأولياء أمورهم ومجتمع الحفاظ على البيئة، وتُظهر المواد المكتوبة شغفاً حقيقياً بالحفاظ على سلامة العالم من حولهم. ويُعتبر الحفاظ على بيئتنا وتراثنا أحد أولويات دولة الإمارات. ونوعية القصص المنشورة اليوم تشير إلى أن المستقبل في أيد أمينة».