«مهرجان الظفرة» يستعرض مسابقاته التراثية للدورة الـ15

أبوظبي (الاتحاد)

تستعرض لجنة إدارة المهرجانات والبرامج التراثية والثقافية في أبوظبي، ضمن جناحها المشارك في المعرض الدولي للصيد والفروسية 18، ومن خلال ركن خاص بمهرجان الظفرة، أهم الأنشطة والمسابقات التراثية التي تعمل على تنظيمها في المهرجان بدورته الخامسة عشرة.

يشمل مهرجان الظفرة خلال هذه الدورة على سبع مسابقات تراثية إلى جانب مسابقة مزاينة الإبل ومسابقة المحالب، وهي (سباق الخيول العربية الأصيلة، سباق الصيد بالصقور، سباق السلوقي العربي التراثي 2500 متر، مسابقة الرماية، مزاينة الصقور، مزاينة السلوقي العربي التراثي، ومزاينة غنم النعيم)، وقد خصص لها 120 جائزة موزعة على 27 شوطاً، إذ حرص زوار المعرض على زيارة الجناح للاطلاع على تفاصيل المسابقات وشروط المشاركة ومواعيدها وكل ما يتعلق بها.

ويهدف المهرجان من خلال المسابقات التراثية النوعية التي دأب على تنظيمها سنوياً وتشمل أبرز مفردات التراث الإماراتي والخليجي، إلى إبراز قيمة الموروث العريق وترسيخه في نفوس الأجيال والتشجيع على ممارسته كجزء من الثقافة الشعبية والهوية الوطنية لأبناء الإمارات والعمل على حفظه وتوثيقه ليستمر كما كان في حياة الآباء والأجداد، حيث يعد المهرجان ومنذ انطلاقته في العام 2008 حلقة وصل بين الأجيال ومناسبة لإحياء التراث وتخليده في الذاكرة وتعزيز الروح الوطنية في نفوس الأبناء.

مسابقات وفعاليات متعددة شهدها المعرض

وتقتصر المشاركة في سباق الخيول على الخيول العربية الأصيلة (واهو) توليد محلي، ويتضمن السباق ثلاثة أشواط، ويحصل الفائزون من المركز الأول ولغاية المركز الثالث من كل شوط على جوائز نقدية قيّمة.

وتشمل مسابقة الصيد بالصقور، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين، ستة أشواط لمسابقات التلواح (أربعة أشواط لفئة الفروخ، وشوطين لفئة الجرناس)، ويحصل الفائزون بالمراكز الأولى في كل شوط على جوائز مالية قيّمة، حيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ (100 ألف درهم)، المركز الثاني (25 ألف درهم)، الثالث (15 ألف درهم)، الرابع (10 آلاف درهم)، والخامس (5 آلاف درهم).

وتتضمن بطولة سباق السلوقي العربي التراثي 2500 متر، شوطين رئيسيين للسلوقي من نوعي (الحص والأريش) (ذكور وإناث)، وتنقسم البطولة إلى سباقين، السباق التأهيلي (التصفيات)، والسباق النهائي (التحدي). بواقع شوط للذكور وشوط للإناث، ويحصل الفائز بالمركز الأول من كل شوط على جائزة مالية قدرها (100 ألف درهم)، المركز الثاني (30 ألف درهم)، الثالث (20 ألف درهم)، الرابع (5 آلاف درهم)، والمركز الخامس (5 آلاف درهم).

وتستهدف مسابقة الرماية الفئة العمرية من 16 سنة فما فوق ذكور، ويقتصر الرمي فيها على بندقية (ساكو عيار 223) من مسافة 200 متر، ويحصل الفائزون بالمراكز العشرة الأولى على جوائز مالية قيّمة، حيث يحصل صاحب المركز الأول على (60 ألف درهم)، المركز الثاني (25 ألف درهم)، والثالث (15 ألف درهم).

مسابقة الصيد بالصقور

وتشمل مسابقة مزاينة الصقور التي يتم تنظيمها بالتعاون مع محمية المرزوم للصيد، ثلاث فئات (بيور شاهين، بيور جير، وبيور قرموشة (، ويحصل الفائز بالمركز الأول في كل فئة على (75 ألف درهم)، المركز الثاني (50 ألف درهم)، والثالث (25 ألف درهم).

وتتضمن مسابقة مزاينة السلوقي العربي، أربعة أشواط لنوعي (الحص والأريش) (ذكور وإناث)، ويحصل الفائز بالمركز الأول في كل شوط على (15 ألف درهم)، المركز الثاني (10 آلاف درهم)، والثالث (5 آلاف درهم).

وفي مزاينة غنم النعيم تم تخصيص ثمانية أشواط للمسابقة، ويحصل الفائزون بالمراكز الأولى من كل شوط على جوائز نقدية، أعلاها في شوط (أجمل 10 رؤوس)، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على (100) مائة ألف درهم، المركز الثاني (25 ألف درهم)، الثالث (15 ألف درهم)، الرابع (10 آلاف درهم)، والخامس (7500) درهم. وتنطلق المسابقات التراثية في مهرجان الظفرة مع بداية المهرجان بتاريخ 13 يناير 2022، مع مسابقة الرماية وتتواصل المسابقات خلال أيام المهرجان لغاية اليوم الختامي في 22 يناير 2022.