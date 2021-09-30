زوار «الصيد والفروسية» يطلعون على تاريخ «الخيالة»

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع زوار «المعرض الدولي للصيد والفروسية - أبوظبي 2021» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» على معروضات قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي والتي تضمنت مجموعة من الشعارات والصور والمواد التاريخية المتعلقة بتاريخ تأسيس «الخيالة» وعملها في «شرطة أبوظبي» في بداية الستينات من القرن الماضي بقيادة العقيد متقاعد جمعة بن رحمه الدرمكي. وأوضح قسم الموروث الشرطي أن الشرطة كانت تملك من 4 إلى 5 خيول، في بداية التأسيس وتستخدم وقتها في عمليات حراسة السـوق ليلاً وإجراء جولات أمنية في مدينة أبوظبي من المنطقة القريبة من البحر باتجاه الشمال وصولاً إلى الجهة الجنوبية.

وذكر أن حكومة أبوظبي وافقت في العام 1972 على تكوين وحدة تنظيمية للفرسان، تتبع لشرطة أبوظبي، وأمر المغفور له بإذن الله تعالى اللواء الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان رحمه الله بإيفاد 7 من رجال الفرسان إلى دورة تدريبة متخصصة إلى خارج الدولة، وبعد عودتهم من الدورة تطورت الوحدة وزاد عدد الفرسان والخيول، وفي عام 2016، تم إعادة استخدامها في «شرطة أبوظبي» بمجالات مختلفة. واعرب الزوار عن إعجابهم بفرقة موسيقى «شرطة أبوظبي» والتي قدمت مجموعة من المعزوفات الوطنية والتراثية وتأتي مشاركتها في المعرض بهدف التعريف بمراحل تطورها منذ تأسيسها في العام 1963 وجهودها في ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء للوطن والمشاركة في مختلف المناسبات الوطنية والفعاليات المجتمعية.

حدث استثنائي

عبر معالي ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، عبّر عن سعادته بتزامن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد مع اجتماع العالم في إكسبو 2020 دبي، بما يُجسّد قُدرة دولة الإمارات، وهي توقد شمعتها الخمسين، على استضافة أضخم الفعاليات على أرضها، وهو ما يُعزّز من مكانة الإمارات في تعزيز التواصل والتعارف بين مختلف الشعوب والحضارات. وقال: إنّ دولة الإمارات المبنية على القيم والمبادئ الإنسانية تُكرّس من خلال هذا الحدث الاستثنائي، نشر ثقافة التسامح والسلام، وتوفر بذات الوقت بيئة ملهمة تُنمّي الإبداع والابتكار والريادة في كل فكر يخدم الإنسان في جميع المجالات.