«تعليم» تعتمد 156 معلماً في قائمة الاحتياط للعام الجاري

دينا جوني (دبي)

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قائمة المعلمين المدرجين في قائمة الاحتياط ضمن مبادرة «علم لأجل الإمارات». ويبلغ عدد معلمي الاحتياط مع بداية العام الدراسي الجاري 156 معلماً ومعلمة، منهم 101 من المواطنين و55 من غير المواطنين.

وأعلم مديرو النطاقات جميع الإدارات المدرسية أنه يمكن الاستعانة باللائحة التي تم تعميمها على مديري المدارس، والبدء بإجراءات ضمهم إلى الميدان التدريسي لتغطية احتياجات الميدان. وستعمل «تعليم» على تحديث القائمة دورياً لتضم أسماء جديدة من معلمي الاحتياط بعد الحصول على مختلف الموافقات الإدارية لذلك. ويمكن للمدارس الاستعانة بالمعلمين المدرجين في اللائحة لسدّ الشواغر المؤقتة، بالإضافة إلى الشواغر الدائمة بعد الحصول على الموافقة.

وتعدّ قائمة الاحتياط إحدى مساري مبادرة «علّم لأجل الإمارات»، والتي تسهّل على الإدارات المدرسية الاستعانة بمعلم من القائمة المعتمدة على الموقع الإلكتروني للمبادرة عند الحاجة، مقابل مكافأة مالية، على أن يحصل على التدريب اللازم مع إمكانية التعيين مستقبلاً. فيما يستهدف المسار الآخر المتطوعين من أفراد المجتمع والخريجين من التخصصات غير التربوية مثل الهندسة، والطب.

وتعدّ مبادرة «علم لأجل الإمارات» من المبادرات الوطنية التي تسعى إلى التواصل والتعاون مع جميع فئات مجتمع دولة الإمارات، للمشاركة في تحقيق رؤية التعليم، وتعزيز قيم المسؤولية اﻟﻤﺠتمعية. وهي تسهم في تسهيل عملية البحث عن فرص تطوعية للراغبين بالتطوع أو العمل في قطاع التعليم.

كما تساهم في تحفيز القطاعين العام والخاص، وأصحاب الخبرة والمتقاعدين من المواطنين والمقيمين وخريجي الجامعات للتطوع والعمل في قطاع التعليم، لدعمها في تحقيق استراتيجيتها.

ومن أهداف البرنامج، استثمار رأس المال البشري، ومنح الخريجين الفرصة لاكتساب الخبرات العملية، وجذب المتميزين من الخريجين الجدد وأصحاب التخصصات النادرة وخاصة من فئة الذكور، زيادة جاذبية مهنة التدريس، والارتقاء بالعملية التعليمية.

وكان قد صدر قرار وزاري يتعلق بنظام المكافأة المالية لمعلمي الاحتياط، وينص على أن يصرف لمعلم الاحتياط في رياض الأطفال 500 درهم عن كل يوم عمل، ويخصص لمواد الأنشطة 100 درهم عن كل حصة، و120 درهماً لمواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية والعلوم الصحية ومهارات الحياة، و150 درهماً لجميع المواد الدراسية باللغة الإنجليزية، منها الرياضيات والعلوم ومواد مشاريع من الفئة (ب) وغيرها.

أما الحالات التي يمكن فيها طلب معلم احتياط فعديدة، منها الإجازة المرضية التي تزيد على أسبوع، والمعلمون المنتهية خدماتهم خلال العام الدراسي، وإيقاف الموظف احتياطياً بناءً على توصية الجهات القانونية، والمشاركة في برنامج تدريبي لمدة تزيد على خمسة أيام عمل، بالإضافة إلى إجازات المرض والحج ومرافقة مريض.

ويتعيّن على المديرين التأكد من عدم وجود زيادات في التخصصات المطلوبة، واختيار المعلم من قائمة الأسماء المتاحة في قاعدة البيانات، وتقييم واعتماد أداء معلمي الاحتياط بعد مضي أسبوع على التكليف وبعد الانتهاء من المهمة، ورفع التقييم إلى مدير النطاق والقطاع.