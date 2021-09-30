«رعاية الموهوبين» تبحث المشاركة بـ«إكسبو 2020 دبي»

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين اجتماعه الثالث للعام الجاري 2021م، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وحضور كل من ميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، والدكتور منصور العور، نائب رئيس الجمعية، ومنيرة صفر أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتور شافع النيادي، وديالا الابراهيم.

وتم خلال الاجتماع، بحث إمكانية مشاركة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، في إكسبو 2020 دبي، للتعريف بدور الجمعية وجهودها الكبيرة في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء الدولة في هذا الحدث العالمي المهم، وتنمية وتطوير قدراتهم ليكونوا نواة لعلماء المستقبل، والتأكيد على أن الموهوبين من أبناء الوطن يشكلون الرهان الأقوى الذي يعول عليه لترسيخ حضور دولة الإمارات العربية المتحدة في سباق التنافسية العالمية، وفي صناعة أجيال وطنية مؤهلة علمياً وتكنولوجياً ومعرفياً لتوجيه دفة النماء والتقدم والريادة في مختلف مجالات العلوم المتقدمة والبحث العلمي والتطوير.