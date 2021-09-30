«الشارقة للتعليم الخاص» تستعرض تجربتها أمام وفد من «تنفيذي عجمان»

الشارقة (وام)

أطلعت هيئة الشارقة للتعليم الخاص وفداً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان على تجربتها وخبراتها فيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية الخاصة منذ المراحل الأولى للتأسيس وما حققته من منجزات ومكتسبات حتى اليوم وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس.

حضر الاجتماع من جانب الهيئة كل من الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص وعلي الحوسني مدير الهيئة وعبدالله المرزوقي مدير إدارتي التراخيص والخدمات المساندة والمهندس طارق الحمادي مدير إدارة الاتصال الحكومي بالإنابة.

وضم وفد الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان مروان عبيد المهيري الأمين العام المساعد للشؤون التنفيذية في المجلس وفاطمة حمد المسافري مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة وعمار عمر طقش خبير تطوير حكومي وخالد ناصر المازمي باحث قانوني أول.

واستعرضت الهيئة المراحل التأسيسية الأولى وما تضمنته من رؤية ورسالة تهدف إلى تمكين المجتمع التعليمي وتحقيق مخرجات طموحة تنسجم مع مكانة إمارة الشارقة وتاريخها التعليمي من خلال تنظيم أطر العملية التعليمية والتربوية في المؤسسات التعليمية الخاصة ورفع جودة التعليم ومخرجاته عبر توفير بيئة مواتية لممارستها.

كما تطرق الاجتماع إلى الآليات التي تتبعها الهيئة في تطوير المنظومة التعليمية في القطاع الخاص.

وعقب الاجتماع نظمت الهيئة جولة للوفد الزائر أطلعته خلالها على مرافق الشارقة للتعليم الخاص ومكاتب موظفيها وكوادرها.