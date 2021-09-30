«بريد الإمارات» تطلق 5 خدمات جديدة

دبي (الاتحاد)

أعلن «بريد الإمارات»، المزود الرائد للخدمات البريدية وحلول التوصيل السريع في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إضافة خمس خدمات جديدة إلى محفظته الرائدة من الخدمات الشاملة والمتنوعة، خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض «سيملس الشرق الأوسط 2021»، والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي يومي 29 و30 سبتمبر. وتهدف حزمة الخدمات الجديدة إلى تحسين كفاءة العمليات، وتعزيز تجربة المتعاملين عبر تزويدهم بخيارات أكثر مرونة وسلاسة في عمليات استلام وتسليم الطرود، في ظل تطوير خدمات التوصيل السريع.

وتشمل الخدمات الخمس الجديدة، مجموعة من نقاط الخدمة وخزائن الطرود الإضافية، بما يسمح للمتعاملين الاستفادة من شبكة واسعة من القنوات وخيارات التوصيل الأكثر مرونة، ويعزز خيارات توصيل خدمات الميل الأخير. كما ستتوفر خزائن الطرود في مكاتب البريد ومحطات الوقود المختارة، في حين ستضم محطات الوقود إضافة إلى عدد من مواقع الشركاء مجموعة من نقاط الخدمة التابعة للبريد، مما سيساهم بشكل كبير في تبسيط المعاملات، وتوفير الراحة والوقت.