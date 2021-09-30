أكاديمية سيف بن زايد تكرم المترجمين

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية عدداً من المترجمين في مراكز الشرطة بمناسبة اليوم العالمي للترجمة والذي يصادف 30 سبتمبر من كل عام، والذي يأتي تقديراً لجهود المترجمين ودورهم الرئيس في مد جسور التواصل مع شعوب العالم.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية اهتمام شرطة أبوظبي بالترجمة والمترجمين لافتاً إلى إنشاء مركز للترجمة وبرنامج الترجمة المركزي للارتقاء بالخدمات المقدمة داخلياً وخارجياً إلى جانب جهود المترجمين من قطاعات شرطة أبوظبي «قطاعي الأمن الجنائي والعمليات المركزية».

وأوضح بأن المركز يقدم لغات الترجمة في الإنجليزية والألمانية، والفرنسية واللغة الإيطالية، واللغة الروسية كما تتنوع مجالات الترجمة الداخلية إلى القانونية والمواد العلمية للدورات والمخاطبات والكتب الرسمية إلى جانب اهتمامه بشكل كبير بتوفير الممكنات التحفيزية للكوادر الوطنية من المترجمين وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتطورة التي تعزز جهودهم في مجالات العمل.

وأشاد خلال تكريمه المترجمين بجهودهم الكبيرة في إنجاز مهام العمل الشرطي والأمني والتي تتطلب الترجمة باحترافية كبيرة إلى جانب جهودهم في تحقيق تطلعات الأكاديمية نحو تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الشركاء الرئيسيين من مختلف الجهات.

ولفت المقدم مانع فاضل الشامسي مدير مركز الترجمة إلى ان المركز يسعى إلى الوصول للاحترافية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقديم خدمات ذات جودة عالية تتواءم مع استراتيجية شرطة أبوظبي، وقانون تنظيم مهنة الترجمة حيث يقدم العديد من الخدمات، وتشمل الترجمة التحريرية القانونية للاتفاقيات والعقود والوثائق القانونية والمواد العلمية، والقيام بأعمال الترجمة الفورية للمؤتمرات والاجتماعات للوفود الرسمية، والإشراف على إجراءات فحص الترجمة التحريرية والشفوية للمترجمين الجدد، والتنسيق مع الجهات الداخلية لمترجمي لغة الإشارة.