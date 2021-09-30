تخريج منتسبي برنامج «لغة الإشارة الأميركية»

دبي (الاتحاد)

شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تخريج برنامج تعليم لغة الإشارة الأميركية لمنتسبي شرطة دبي، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، بحضور اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، والعميد بدران سعيد الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، والنقيب عبد الله حمد الشامسي، نائب رئيس مجلس أصحاب الهمم، رئيس فريق مترجمي لغة الإشارة بشرطة دبي.

وأشاد معالي الفريق عبد الله المري، بجهود مجلس أصحاب الهمم، والإدارة العامة للتدريب، في تفعيل أهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واستراتيجية دبي (مجتمعي.. مكان للجميع)، لتكون دبي صديقة بالكامل لأصحاب الهمم، موجهاً بأهمية تواجد مترجمي لغة الإشارة في معرض إكسبو 2020 دبي لاستقبال وفود وزوار المعرض وضيوف الدولة من فئة الصم من جميع الدول، في هذا الحدث الأبرز على مستوى العالم، لعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وحرصها على دمج أصحاب الهمم وتحقيق المساواة لكافة فئات المجتمع.

واستمع معالي الفريق المري، من العميد بدران الشامسي، لشرح عن منظومة الدورات التي تم تقديمها في لغة الإشارة باللغة العربية واللهجة الإماراتية، إلى جانب اللغة الأميركية، لإعداد وتأهيل مترجمين من شرطة دبي، لديهم القدرة على التواصل الحضاري الفعال وتقديم خدمات متميزة لإسعاد جمهور أصحاب الهمم (الفئة السمعية).

كما استمع معاليه من النقيب عبد الله حمد الشامسي، عن الخطط الجارية لتوزيع مترجمي لغة الإشارة خلال فعاليات إكسبو 2020 دبي، للتعامل وتقديم الدعم لزوار وضيوف الدولة من فئة الصم، تفعيلاً لاستراتيجية أصحاب الهمم بشرطة دبي، الرامية إلى تحقيق المساواة والدمج وتكافؤ الفرص للجميع.