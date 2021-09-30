أبلغ عن دهس سيدتين بعد هروب السائق.. فكرمته «شرطة عجمان»

عجمان (الاتحاد)

كرمت شرطة عجمان، متعاوناً من الجمهور لإسهامه في تعزيز السلامة على الطريق، من خلال الإبلاغ عن سائق هرب من موقع الحادث، بعد أن تسبب في دهس سيدتين من الجنسية العربية في العقد الثالث والرابع من العمر بمنطقة النعيمية.

ويأتي التكريم ضمن إطار السعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية والمتمثلة في تعزيز أمن الطرق، حيث سلم المقدم غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل بعجمان، شهادة تقدير وهدية إلى «أسيم شاهزاد أحمد حسن» باكستاني الجنسية، مشيداً بتعاونه الإيجابي مع الشرطة في تعزيز أمن الطرق، من خلال إحساسه بالمسؤولية تجاه أمن المجتمع وسلامة أفراده.

وحول تفاصيل الحادث، أوضح رئيس مركز شرطة المدينة الشامل أن «أسيم» لحق بالمركبة المتسببة في حادث دهس السيدتين، الذي وقع في منطقة النعيمية إلى منطقة الراشدية 1، وأبلغ الشرطة عن بيانات المركبة، مما آسهم في سرعة القبض على السائق بالقرب من أبراج الخور، ليتبين لاحقاً أن سبب الحادث هو عبور السيدتين من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتم نقلهما بوساطة الإسعاف الوطني إلى المستشفى لتلقي العلاج.