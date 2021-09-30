توعية 3185 شخصاً بأساليب السلامة والوقاية

الشارقة (وام)

كشف تقرير لهيئة الوقاية والسلامة بالشارقة عن تدريبها 3185 شخصاً منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث لعام 2021م ‏بهدف تحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية نحو الحفاظ على سلامة المجتمع واستدامة الأصول ‏في إمارة الشارقة ورفع ثقافة السلامة والصحة المهنية. ‏

وأكد ‏الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة سعي الهيئة الدائم نحو التوعية المجتمعية باعتباره إحدى السبل ‏المهمة نحو تحقيق رؤية الهيئة ‏ الرامية إلى ‏الوصول لمجتمع آمن خال من الأخطار ونشر ثقافة الوقاية والسلامة وصولا لتحقيق الوقاية المجتمعية من الأخطار على اختلاف في مسبباتها قامت الهيئة من خلال برامجها التوعوية ‏بتدريب كافة شرائح المجتمع ولا تزال الهيئة على نهجها في السعي الدائم نحو نشر مفاهيم الوقاية والسلامة.

وأكد أهمية التوعية في ‏تفادي العديد من الحوادث المحتملة في مختلف المنشآت داعياً المؤسسات والأفراد إلى الاهتمام بهذا المجال لما فيه حماية لهم ولذويهم من الأخطار المختلفة. ‏

من جانبها، أشارت المهندسة لمياء النومان مدير إدارة الخدمات المساندة بالهيئة إلى أن الهدف من البرامج التدريبية هو توعية أفراد المجتمع ‏بمجال السلامة والوقاية من الأخطار، ‏الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في أمن وسلامة المجتمع بكامل وشرائحه وفئاته ‏ما يؤدي الى استباق الحوادث والتقليل منها بدرجة كبيرة فالوعي بإجراءات الوقاية يسهم بشكل مباشر وفعال لتفادي الأخطار ‏والتصرف السليم السريع في حالات الحوادث إذ تنوعت الورش بين السلامة في الحرم المدرسي والمنازل والسلامة الدوائية.