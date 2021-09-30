الشارقة (وام)
كشف تقرير لهيئة الوقاية والسلامة بالشارقة عن تدريبها 3185 شخصاً منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث لعام 2021م بهدف تحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية نحو الحفاظ على سلامة المجتمع واستدامة الأصول في إمارة الشارقة ورفع ثقافة السلامة والصحة المهنية.
وأكد الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة سعي الهيئة الدائم نحو التوعية المجتمعية باعتباره إحدى السبل المهمة نحو تحقيق رؤية الهيئة الرامية إلى الوصول لمجتمع آمن خال من الأخطار ونشر ثقافة الوقاية والسلامة وصولا لتحقيق الوقاية المجتمعية من الأخطار على اختلاف في مسبباتها قامت الهيئة من خلال برامجها التوعوية بتدريب كافة شرائح المجتمع ولا تزال الهيئة على نهجها في السعي الدائم نحو نشر مفاهيم الوقاية والسلامة.
وأكد أهمية التوعية في تفادي العديد من الحوادث المحتملة في مختلف المنشآت داعياً المؤسسات والأفراد إلى الاهتمام بهذا المجال لما فيه حماية لهم ولذويهم من الأخطار المختلفة.
من جانبها، أشارت المهندسة لمياء النومان مدير إدارة الخدمات المساندة بالهيئة إلى أن الهدف من البرامج التدريبية هو توعية أفراد المجتمع بمجال السلامة والوقاية من الأخطار، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في أمن وسلامة المجتمع بكامل وشرائحه وفئاته ما يؤدي الى استباق الحوادث والتقليل منها بدرجة كبيرة فالوعي بإجراءات الوقاية يسهم بشكل مباشر وفعال لتفادي الأخطار والتصرف السليم السريع في حالات الحوادث إذ تنوعت الورش بين السلامة في الحرم المدرسي والمنازل والسلامة الدوائية.