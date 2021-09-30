دوار «إكسبو» في العين

العين (وام)

أعادت بلدية مدينة العين تطوير دوار الكرة الأرضية في منطقة وسط المدينة ليعبر عن حدث «إكسبو 2020»، ويأتي تنفيذ المشروع لمواكبة الحدث العالمي الأبرز في الدولة والترويج له، وشملت أعمال التطوير تركيب شعارات إكسبو في بداية الجزر الوسطية للشوارع المحيطة بالدوار بارتفاع 3 أمتار، وعلى برج الكرة الأرضية البالغ طوله 28 متراً، وتصميم وتركيب قبة مضيئة بشعار إكسبو بقطر 12 متراً وارتفاع 6 أمتار باستخدام مادة الألمنيوم المصبوب التي تتميز بمقاومة الصدأ والتغييرات المناخية.

كما تضمنت أعمال التطوير استخدام مادة الحديد بسماكة 3 مل، والتي تميزت بنظام طلاء مقاوم للصدأ وعزل تام للألوان، مع تزويد محيط الدوار بمجسمات لشخصيات إكسبو التي تمثلت في الطفلين الإماراتيين «راشد» و«لطيفة» وشجرة الغاف «سلامة» و«الأمناء الثلاثة» المسؤولين عن أجنحة الفرص والتنقل والاستدامة، بالإضافة إلى تجميل الدوار بالزراعات التجميلية المناسبة واستخدام إضاءة LED والتي تتميز بنظام عزل للإضاءات من الرطوبة والماء باللون الأزرق واللون الأبيض الدافئ، مع استخدام إضاءات الحدائق المركزة لإضاءات المجسمات بمواصفات عالية. وقام الفريق الفني المشرف على مشروع التطوير بتفعيل شاشات عرض إلكترونية للعد التنازلي لافتتاح معرض«إكسبو 2020»، علاوة على عرض فيلم يحكي قصة الشخصيات الرمزية الأساسية للحدث العالمي الضخم.