ميرا.. أيقونة افتتاح «إكسبو»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

خطفت الطفلة التي ظهرت بأداء متميز خلال فقرة خاتم التواصل الذهبي ضمن حفل إكسبو 2020 دبي مساء أمس، أنظار الحضور والمشاهدين حول العالم، بعد أن جسدت بعناية شعور الفتاة الصغيرة بعبء مهمتها بعد تمتعها بالقوة التي منحها لها الخاتم الذهبي، وتتحدث للمرة الأولى «هل الماضي الذي يحكم دربنا؟ أم تُرى درب جديد تخطه أقدارنا، ربما يلتقي الدربان، وفي تناغم ينسجمان لنخطوا معاً في رحلة – نحو بر الأمان». الطفلة تدعى ميرا سينج، عمرها 11 عاماً، واكتسبت شهرة كبيرة منذ السنوات الأولى من عمرها، وقدمت العديد من الإعلانات لشركات إماراتية. وأشاد الحضور بأداء ميرا خلال الحفل، خاصة عندما ظهرت حولها هالة ضوئية خلابة بالواقع المعزز، وهي تتحرك في جميع أنحاء المكان، وجسد المشهد المبهر الذي ظهرت خلاله ميرا، وهي تشق طريقها نزولاً عبر الكثبان الرملية لتختفي عن الأنظار، كيف يمكن للضوء أن يربط بين قلوب البشرية وعقولهم، وهو ما تجلى عبر الموجات الملونة المستوحاة من أضواء الشمال، وهي تتجه بتشكيلات لولبية نحو أعلى القبة، مع ازدياد سطوع الأضواء والألوان كلما زاد الارتفاع، بالتزامن مع تحول الضوء إلى أنماط هندسية مذهلة، مجسداً نسيجاً يمثل الإنسانية التي تنتشر في جميع أنحاء العالم.