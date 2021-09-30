محمد بن راشد: أهلاً بالعالم.. أهلاً بالمستقبل

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد لحظةً تاريخية استثنائية مع انطلاق إكسبو 2020 دبي الذي يعد الحدث الأهم في العالم عبر اجتماع 192 دولة بثقافاتها وتجاربها وتاريخها»، لافتاً سموه إلى أن هذه اللحظة الدولية التي تصنعها الإمارات تشارك فيها فرق وطنية من كافة القطاعات تفخر بأنها جزء من هذا المشروع الحضاري العالمي.

وأضاف سموه عبر «تويتر»: «ليلة اختصرت المسافات.. وجمعت الأمم والثقافات.. ورسخت مكانة دبي والإمارات.. أهلاً بالعالم.. أهلاً بالمستقبل.. أهلاً بالإنسان من كل مكان في إكسبو دبي».

وتابع سموه: «دولة الإمارات تدشن اليوم محطةً جديدة في مسيرة المستقبل التي ستنطلق بتسارع أكبر من أي وقت مضى، حيث كل الطموحات ممكنة التحقق بالإرادة القوية والإدارة الحكيمة»، مؤكداً أن الإمارات تثبت للعالم أنها دولة على قدر التحديات.. وأنها الأقدر على الخروج من الأزمات عبر خلق الفرص وصنع الأمل.. لتقدم نموذجاً عالمياً مستقبلياً تنموياً.

وأضاف سموه: «إن إكسبو 2020 دبي يشكل احتفالية إنسانية بأرقى منجزات الدول وإبداعاتها وابتكاراتها، كما يوفر فضاء لاجتماع العقول والأفكار والخبرات والتجارب الإنسانية.. فيما يعين الحدث العالمي على اكتشاف آفاق جديدة من التعاون وبناء جسور الثقة بين الشعوب وتعزيز العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل للبشرية عنوانه السلام والاستقرار والازدهار للجميع».

ونوّه سموه بأن انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي يعدّ دفعةً قوية لمسيرة التعافي عالمياً لحقبة ما بعد كوفيد-19 ضمن مرحلة تستلزم توحيد الجهود والرؤى والإمكانات والأهداف لما فيه خير البشرية.

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الجهود الضخمة التي بذلتها الفرق والكوادر الوطنية التي عملت من أجل تحويل إكسبو 2020 دبي إلى تجربة استثنائية تُضاف إلى سجل التجارب والإنجازات الإماراتية، بدءاً من المضمون مروراً بمراحل التصميم والبناء، وحتى تجسيدها واقعاً مدهشاً على الأرض.

وختم سموه: «أعلنا أن الإمارات ليست دولة وإنما العالم في دولة.. ووعدنا بأن تكون هذه الدورة من إكسبو استثنائية وعلامة فارقة في تاريخ إكسبو.. واليوم نشهد تحقيق هذا الوعد.. فالعالم اليوم على أرضنا.. يقدم لنا أفضل ما لديه ونقدم له أفضل ما لدينا»، مضيفا سموه: «الإمارات ستقدم خلال الأشهر المقبلة أجمل تجربة إنسانية وثقافية وحضارية واقتصادية عالمية.. والأنظار اليوم على دولة الإمارات والمستقبل سيكون أجمل وأفضل بإذن الله تعالى».