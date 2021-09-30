ماذا ينتظرك في إكسبو ؟

أبوظبي (الاتحاد)

يظهر معرض إكسبو 2020 دبي قدراً كبيراً من العمل الذهني الناتج عن اجتماع العقول الفذة من 192 دولة. ونجد ذلك تُرجم على شكل قائمة من الأشياء المذهلة والخارقة التي يمكن رؤيتها والقيام بها.

إليك أفضل الأشياء التي يمكن رؤيتها في إكسبو دبي 2020، حسبما ذكر موقع «Time Out».

مايكل أنجلو يرحب بكم

على الرغم من أن الرسام الشهير لم يحالفه الحظ لزيارة دبي أبداً، إلا أنه يحتل الآن أفخر مكانٍ من الجناح الإيطالي في إكسبو 2020 دبي، في شكل منحوت رخامي ثلاثي الأبعاد يبلغ ارتفاع نحو خمسة أمتار، ولكنه نسخة ضخمة طبق الأصل عن ديفيد. ووضع التمثال في هذا المكان بعد أشهر من العمل الشاق من جانب عدة فنانين ومبتكرين، تضمنت 40 ساعة من المسح الرقمي والاستخدام الرائد للطابعات ثلاثية الأبعاد.

أمطار في الأماكن المغلقة

شاهد هطول الأمطار في الأماكن المغلقة من جناح هولندا في إكسبو 2020 دبي، وذلك بفضل تقنية «SunGlacier» التي تنتج المياه من الهواء عبر الطاقة الشمسية لري المحاصيل.

وكذلك ينتج نظام موارد الأرض المائية من الهواء عبر الطاقة الشمسية «S.A.W.E.R.» في جناح جمهورية التشيك ما يصل إلى 500 لتر من مياه الشرب والري من الهواء باستخدام ضوء الشمس، وذلك حتى في أقسى البيئات الصحراوية.

ننقلك إلى زمن الفراعنة

إنهم المسؤولون عن بعض أعظم الإنجازات الهندسية في تاريخ البشرية، لذا فمن المنطقي أن يكون لفراعنة مصر القدماء مكاناً بين عجائب إكسبو 2020 المعمارية الحديثة. ولا يجب عليك تفويت رؤية تلك التماثيل العتيقة التي تصور الحكام القدامى.

تعرف على سيارات المستقبل

يستعد مهووسو السيارات للحصول على الكثير من المتعة في إكسبو 2020 دبي، وذلك بفضل الوافد الجديد لمعرض إكسبو الدولي. حيث سيكون لولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية جناحها الخاص في إكسبو، والتي تعتبر موطناً للعديد من ماركات السيارات الفاخرة والمشهورة عالمياً، والتي سوف تبحث في أسرار التصنيع المستقبلي.

رحب بأحدث دولة في العالم

يقدم معرض إكسبو 2020 دبي فرصة لإلقاء التحية على أحدث دولة في العالم. ستشارك جنوب السودان، التي تأسست في عام 2011 فقط، في أول معرض عالمي لها على الإطلاق هنا في الإمارات العربية المتحدة، حيث سيمثل جناحها الأبيض بالكامل لوحة من الكهنات المحتملة ليعرض كيف تخطط هذه الدولة الفتية للتقدم نحو غد أكثر إشراقاً.

بيتهوفن العصر يعزف

يحتفل مختبر الثقافة في جناح ألمانيا الكبير بعيد ميلاد المؤلف الموسيقي الشهير بيتهوفن الـ 250، من خلال تسليم نوتاته «سوناتا القمر» إلى روبوت محترف لعزف موسيقى بيتهوفن على البيانو في أحد عروض إكسبو 2020 القليلة.

هنا أكبر مصعد في العالم

اكتشف كيف للتكنولوجيا أن تغير حياة المدينة عبر تقنيات البيانات الضخمة والروبوتات والتعلم الآلي والنقل المستقل، كل هذا في جناح التنقل في إكسبو 2020 دبي، حيث يمكنك أيضاً القيام برحلة على متن أكبر مصعد في العالم.

اكتشف البتكوين

إذا كنت تسمع عن البلوك تشين وتعلم أنه خدمة تكنولوجية هامة حول العملات الرقمية في عالمنا، وتريد أن تعرف المزيد عن حقيقة البتكوين، عليك التوجه إلى جناح «BlockExpo» وقمة البتكوين العالمية 2020، اللتان تقامان في مركز معارض دبي الجديد كلياً بمساحة 45 كيلو متر مربع، على أعتاب إكسبو خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2021..

قم برحلة إلى فرنسا

استمتع بالمناظر الطبيعية البديعة واستشعر رائحة الريفيرا الفرنسية في جناح موناكو المضلع، والذي يمتد عبر طوابق متعددة تحاكي شوارع موناكو الشبيهة بالمتاهة. إن التصميم الهندسي للجناح مستوحى من أشكال الكاليدوسكوب، حيث يمكنك أن تكتشف كل شيء عن فنون هذا البلد وثقافته وتاريخه وابتكاراته وغير ذلك.

جولة في الغابات وأعماق المحيطات

تجول في مسارات الفيلة الضخمة واستكشف قصة الجزيرة العربية، وشاهد شبكة جذور النباتات والفطريات المذهلة التي تسمح لأشجار الغابات بالتواصل معاً، وتعرف على سمكة عملاقة غاضبة بسبب جسدها المليء بالنفايات البلاستيكية، وكل ذلك من التجارب الإبداعية من أعماق الغابات والمحيطات في تيرا جناح الاستدامة في إكسبو 2020 دبي.

دراجة إلكترونية عابرة للدول

اكتشف مستقبل التنقل الشخصي في جناح أوكرانيا في إكسبو 2020 دبي، الذي سيعرض دراجة كهربائية أو يمكن أن نطلق عليها دراجة إلكترونية، يمكنها السفر 380 كيلو متراً عند شحنها لمرة واحدة. والذي يكفي لقطع المسافة من دبي إلى الفجيرة ثلاث مرات.

شاهد أوبرا الإمارات الأولى

شاهد أول أوبرا في الإمارات العربية المتحدة، حيث يطلق إكسبو 2020 دبي برنامج أوبرا «الوصل»، وسيُعرض الأداء باللغتين العربية والإنجليزية، وسيضم أكثر من 100 فنان وموسيقي، لاستكشاف الجذور البدوية للدولة ومكانة الإمارات كمركز حديث متعدد الثقافات.

اقفز عبر آلة الزمن

سبق لنا أن نظرنا إلى الماضي بالفعل، ولكن التركيز هذه المرة سيكون على المستقبل. جهز جناح مصر في إكسبو 2020 دبي موقعه بآلة الزمن الخاصة به، ويَعِد الزوار برحلة عبر العصور لن ينسوها وسيشاهدوا فيها مستقبلًا لم يُكتب عنه بعد.

هندسة معمارية غير مسبوقة

ستتعجب من الهندسة المعمارية الإبداعية والمتطورة في إكسبو 2020 دبي. حيث تشمل المعالم عدداً من المباني التي صممها نجوم الهندسة المعمارية في العالم، بالإضافة إلى المواهب المعمارية الناشئة من جميع أنحاء العالم. وبداية من ساحة الوصل التي سيعمل فيها أكثر من 250 جهاز عرض ليزري من أجل خلق صور نابضة بالحياة داخل وخارج القبة الضخمة، وحتى جناح جمهورية كوريا الذي سيتغير تصميمه باستمرار من خلال الاستخدام الذكي للمكعبات الدوارة. بالإضافة إلى جناح النمسا الذي يضم 47 مخروطاً مصنوعاً من أقدم مواد البناء في العالم، في «تربة عمرها 9000 عام، وكذلك جناح الإمارات العربية المتحدة المصمم على شكل صقر، والجناح الصيني المصمم على شكل فانوس».

سافر على مصعد بدون حبال

سيكشف معرض إكسبو عن مصعد «مالتي» أول مصعد في العالم من دون حبال لناطحات السحاب. وهو مصعد يمكنه أن يتحرك رأسياً وأفقياً، بل ويمكنه أن يتحرك على المنحدرات أيضاً. وبدلاً من مقصورة واحدة لكل عمود، يقدم كبائن متعددة تعمل في حلقة مشتركة، وينتج عن ذلك قدرة نقل أعلى بنسبة 50 في المئة، فضلاً عن تقليل أوقات انتظار الركاب. ويتطلب النظام طاقة تشغيلية أقل بنسبة 70 بالمئة مقارنة بأنظمة المصاعد التقليدية، ويتحرك بسرعات تتراوح من 8 - 9 كيلومتر في الساعة.