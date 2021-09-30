5000 «تاكسي فاخر» تليق بزوار إكسبو

دينا جوني (دبي)

وسّعت هيئة الطرق والمواصلات من أسطولها في السيارات الفاخرة بما يليق بالحدث العالمي وزواره من مختلف دول العالم. فقد أضافت مؤسسة تاكسي دبي 5179 سيارة فاخرة جديدة لخدمة زوار إكسبو، بعد أن كانت تقدّم تلك الخدمة باستخدام 502 سيارة.

وبهذا تعد هيئة الطرق والمواصلات زوار المعرض بجولات خمس نجوم داخل الإمارة وصولاً إلى إكسبو أو إلى أي وجهة أخرى للتمتع بالوجهات الجاذبة في الإمارات بشكل عام. ويقدّم «التاكسي الفاخر» للركاب تجربة فريدة وفقاً لمنصور الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، الذي اعتبر أن رضا المتعاملين وما يتبع ذلك من ترويج للخدمة من خلال المتعامل نفسه، تضعها المؤسسة على رأس أولوياتها.

وتستهدف خدمة «التاكسي الفاخر» التي أطلقتها المؤسسة شريحة من المجتمع وزوار المدينة، منهم رجال الأعمال وكبار الشخصيات والسياح أو المؤسسات التي ترغب بنقل عينة محددة من عملائها، من خلال 4 فئات مختلفة هي الليموزين، ليموزين الأميرة للسيدات، تاكسي لندن، وليموزين أصحاب الهمم.

ولا تقتصر الخدمة على السيارات التي تعمل على الوقود، إذ يضم الأسطول الفاخر مركبات صديقة للبيئة، لتلبية مختلف أذواق وتوجهات العملاء. وجهزت السيارات الفخمة التي توفرها المؤسسة مجهّزة بأفضل وسائل الراحة والتكنولوجيا، ويقودها نخبة من السائقين المحترفين في المؤسسة، بهندامهم المميز. وأسلوب تعاملهم الذي يليق بخدمة الخمس نجوم. ولتحقيق ذلك يخضع السائقون لدورات تدريبية وأخرى تأهيلية ومتقدّمة في سبيل تقديم خدمة متميزة ترسخ في ذاكرة المتعامل.

وبشكل عام، وفرت هيئة الطرق والمواصلات 15000 مركبة أجرة ونقل فاخر (ليموزين)، لخدمة الإمارة وزوار معرض إكسبو 2020، منها 9710 مركبات أجرة، و5681 مركبة للنقل الفاخر، يمكن حجزها عبر خدمة الحجز الإلكتروني «أوبر» و«كريم». كما أضافت الهيئة 10 مركبات لخدمة فئة أصحاب الهمم في موقع إكسبو 2020.

كما طوّرت هيئة الطرق والمواصلات، حزمة من المشاريع والمبادرات الذكية والمبتكرة، لخدمة زوار معرض إكسبو 2020. وتضمنت المبادرات الذكية الجديدة مركبات الأجرة، نظام التوزيع الآلي لمركبات الأجرة، الذي يعمل على تأمين العدد المطلوب من مركبات الأجرة في موقع إكسبو 2020، وخدمة دفع تعرفة رحلات مركبات الأجرة من خلال المحفظة الإلكترونية باستخدام تطبيق: Alipay، وخدمة QRcode، من دون الحاجة لاستخدام أجهزة الدفع بالبطاقات الائتمانية، وتستهدف الخدمة فئة السياح والزوار من خارج الدولة.

ومن المبادرات أيضاً توفير خدمة «هلا» لحجز مركبات الأجرة عبر شاشات مواعيد وصول الحافلات التي تعمل باللمس، كما يتوفر تطبيق (كريم) لحجز مركبات الأجرة في شاشات مواعيد الحافلات.