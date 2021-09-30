رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بجميع المشاركين في إكسبو 2020 دبي، في أول انعقاد له في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ونقل سموهما تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وترحيب سموه وأمنياته بالتوفيق لممثلي 192 دولة ووفود المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية المشاركة، والتي حرصت على القدوم إلى دبي لبدء حوار ثقافي وإبداعي يمتد على مدار ستة أشهر يتم من خلالها رسم ملامح مستقبل العالم بتقديم الحلول والابتكارات والأفكار التي تعين على تحقيق طموحات شعوبه وإيجاد آليات أكثر كفاءة لتفعيل العمل المشترك نحو غد أفضل للجميع. جاء ذلك خلال حضور سموهما حفل افتتاح الحدث العالمي الكبير الذي أقيم في ساحة الوصل التي تشكل قلب إكسبو والرابط بين محاوره الثلاثة "الاستدامة و"التنقل" و"الفرص". شهد الحفل، إلى جوار سموهما، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ولفيف من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى الدولة، وحشد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
لحظة تاريخية وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد لحظة تاريخية استثنائية مع انطلاق إكسبو 2020 دبي الذي يعد الحدث الأهم في العالم عبر اجتماع 192 دولة بثقافاتها وتجاربها وتاريخها، لافتاً إلى أن "هذه اللحظة الدولية التي تصنعها الإمارات تشارك فيها فرق وطنية من كافة القطاعات تفخر بأنها جزء من هذا المشروع الحضاري العالمي". وأشار سموه إلى أن "دولة الإمارات تدشن اليوم محطة جديدة في مسيرة المستقبل التي ستنطلق بتسارع أكبر من أي وقت مضى، حيث إن كل الطموحات ممكنة التحقق بالإرادة القوية والإدارة الحكيمة"، مؤكداً "الإمارات تثبت للعالم أنها دولة على قدر التحديات.. وأنها الأقدر على الخروج من الأزمات عبر خلق الفرص وصنع الأمل.. لتقدم نموذجاً عالمياً مستقبلياً تنموياً". وأضاف سموه أن "إكسبو 2020 دبي يشكل احتفالية إنسانية بأرقى منجزات الدول وإبداعاتها وابتكاراتها، كما يوفر فضاء لاجتماع العقول والأفكار والخبرات والتجارب الإنسانية.. فيما يعين الحدث العالمي على اكتشاف آفاق جديدة من التعاون وبناء جسور الثقة بين الشعوب وتعزيز العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل للبشرية عنوانه السلام والاستقرار والازدهار للجميع". ونوه سموه إلى أن "انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي يعد دفعة قوية لمسيرة التعافي عالمياً لحقبة ما بعد كوفيد-19 ضمن مرحلة تستلزم توحيد الجهود والرؤى والإمكانات والأهداف لما فيه خير البشرية". وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الجهود الضخمة التي بذلتها الفرق والكوادر الوطنية التي عملت من أجل تحويل إكسبو 2020 دبي إلى تجربة استثنائية تضاف إلى سجل التجارب والإنجازات الإماراتية، بدءا من المضمون مروراً بمراحل التصميم والبناء، وحتى تجسيدها واقعاً مدهشاً على الأرض". وقال سموه "أعلنا أن الإمارات ليست دولة وإنما العالم في دولة.. ووعدنا بأن تكون هذه الدورة من إكسبو استثنائية وعلامة فارقة في تاريخ إكسبو.. واليوم، نشهد تحقيق هذا الوعد.. فالعالم اليوم على أرضنا.. يقدم لنا أفضل ما لديه ونقدم له أفضل ما لدينا"، مؤكداً أن "الإمارات ستقدم خلال الأشهر المقبلة أجمل تجربة إنسانية وثقافية وحضارية واقتصادية عالمية.. والأنظار اليوم على دولة الإمارات والمستقبل سيكون أجمل وأفضل بإذن الله تعالى".
الإمارات تفتح قلبها للعالم وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تفتح ذراعيها وقلبها للعالم على أرضها، هذه الأرض التي كانت ملتقى الحضارات والثقافات على مر التاريخ، ونقطة التقاء الشرق والغرب، وموطن التسامح والتعايش منذ القدم. وقال سموه، خلال حضوره افتتاح فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي"، إن "استضافة دولة الإمارات هذا الحدث الدولي الكبير للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تؤكد الثقة العالمية فيها وفي تجربتها التنموية الرائدة وما تجسده من قيم وسياسات وتوجهات تدعو إلى الخير والتنمية والتعاون والسلام". وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "إن إكسبو 2020 دبي يقف وراءه رجل دولة استثنائي يمتلك رؤية واضحة للحاضر والمستقبل وإرادة صلبة تسمو فوق التحديات، هو أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي واصل الليل بالنهار في قيادة فرق العمل الوطنية المتميزة حتى يخرج هذا الحدث بالصورة التي تشرف دولة الإمارات وشعبها وتليق بصورتها على الساحة الدولية". ورحب سموه بالدول المشاركة في المعرض، وتمنى لها التوفيق والنجاح في تعزيز شراكاتها الاقتصادية والتكنولوجية والتجارية، والاستفادة من الحوارات المثمرة التي سيشهدها المعرض لمصلحة التنمية والرخاء فيها، واستكشاف مزيد من الفرص التنموية في المستقبل لمصلحة شعوب العالم. وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن "إكسبو 2020 دبي" .. يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في سعي العالم للتعافي من آثار جائحة كورونا، والانطلاق نحو آفاق اقتصادية وتنموية جديدة، ومنصة عالمية للحوار وتبادل الرؤى والخبرات والعمل المشترك لإيجاد الحلول الفاعلة للتحديات العالمية، وفي مقدمتها التحديات التي أفرزتها الجائحة والتغيرات المناخية وغيرها، وهو ما يجسده الشعار الذي تقام في ظله فعاليات المعرض وهو "تواصل العقول وصنع المستقبل". وأعرب سموه عن شكره وتقديره للكوادر الوطنية ومن مختلف الجنسيات التي شاركت في تنظيم المعرض، مشيراً إلى أنها "مبعث فخر لنا جميعا". وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن معرض إكسبو 2020 دبي حدث وطني غير مسبوق، ولذلك فإن نجاحه مسؤولية وطنية داعيا أبناء الإمارات والمقيمين وكل الأجهزة في الدولة إلى المشاركة والتعاون، كل في موقعه، كي يخرج المعرض بالصورة التي يتمناها كل إماراتي وعربي وكل محب لدولة الإمارات ومؤمن بتجربتها وما تجسده من معان وقيم ودلالات.
رسالة سلام ووئام وقد ألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، كلمة أكد فيها أن مسيرة دولة الإمارات الممتدة على مدار الخمسين عاماً الماضية تمثل قصة سطر فصولها قادة وأبناء الوطن لتتجلى فيها القيم التي كانت أساساً لطموحاتهم وثقتهم بقدرتهم على تحقيق ما هو أفضل لهم ولغيرهم. واستذكر معاليه المشاركة الأولى لدولة الإمارات في منصة إكسبو العالمية في مدينة أوساكا اليابانية في العام 1970 حيث قدم شعب الإمارات ثقافته إلى العالم ضمن جناح صمم على هيئة قلعة الجاهلي في مدينة العين، وذلك قبل عام ونصف العام من قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن الاستثمار في بناء الإنسان محور الاهتمام الرئيسي في مسيرة دولة الإمارات عملا برؤية قيادتها الرشيدة.. توازياً مع التوسع في تأسيس البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وإيجاد الفرص لازدهار الجميع.. في حين تستعد الإمارات في عام يوبيلها الذهبي لمشاركة العالم ما تعلمته من دروس من أهمها أنه بتواصل العقول، نتمكن من تحقيق إنجازات كان البعض يعتقد أنها مستحيلة. وأضاف "كانت هذه الرؤية نفسها التي دفعتنا إلى تقديم ملف استضافة إكسبو الدولي في العام 2011 وكانت السبب في اختيارنا شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل". وأوضح معاليه "اليوم، تجتمع 192 دولة وكل واحدة منها ممثلة بجناحها الخاص، وهو ما لم يسبق له نظير في تاريخ إكسبو الدولي الممتد على 170 عاماً. ومجرد وجودنا هنا في خضم التحديات التي يواجهها العالم، يبرهن على التزامنا ورغبتنا في جعل العالم مكاناً أفضل للجميع". وأضاف معالي المفوض العام لإكسبو 2020 دبي "استضافتنا لإكسبو 2020 تحمل رسالة عظيمة، مفادها أن التسامح نهجنا، وأننا نرحب بالعمل والتعاون مع جميع شعوب العالم... فبتواصل عقولنا، نغرس بذور التقدم على مدى الأعوام الخمسين المقبلة، بل وعلى مدار الأعوام المائة المقبلة وهذه هي الرؤية التي يجب أن نحملها في أذهاننا لأن كل حقيقة كانت واقعاً على مر التاريخ، بدأت برؤية". واختتم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمته بالتأكيد على حرص دولة الإمارات على إذكاء فرص التعارف والحوار والعمل المشترك، بين جميع سكان العالم، مرحباً بجميع المشاركين في إكسبو للانطلاق معاً، من الإمارات إلى العالم. وقال "رسالة دولتنا هي الدعوة إلى التسامح والتعايش والسلام ونشر أسباب الخير والنماء والسعادة نحو مستقبل زاهر للجميع".
قصة مذهلة إلى ذلك أعرب ديميتري كيركنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، الجهة المنظمة لأحداث إكسبو العالمية، عن كامل تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً، مهنئاً بانطلاق إكسبو 2020 دبي، في وقت مهم يستعد فيه العالم إلى الانتقال إلى حقبة جديدة من العمل والإنجاز وعبر عن سعادته بالمشاركة في هذه اللحظة التاريخية في القصة المذهلة لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتفل هذا العام بيوبيلها الذهبي. وأكد الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض امتنانه لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لامتلاكها الرؤية والمثابرة لاستضافة هذا المعرض العالمي، مشدداً على أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كانت قوة الدفع الأساسية وراء جعل هذا المشروع المهم تجربة نابضة بالحياة وشاملة وعالمية بكل المقاييس. وقال ديميتري كيركنتزس، إن إكسبو دبي يمثل للملايين حول العالم مناسبة بالغة الأهمية لإعادة الاتصال بالعالم بأسره، والمشاركة في إيجاد وسائل للتغلب على التحديات التي يتشاركون في التصدي لها وعرض الحلول المبتكرة والمتطورة للمشكلات التي تواجه عالمنا اليوم. وشدد الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض على أهمية إكسبو 2020 دبي إذ إنه يأتي في وقت تحد كبير اهتزت معه المجتمعات حول العالم، بينما سيسهم الحدث مع انعقاده تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" في إتاحة فرصة نموذجية للمساعدة في تشكيل عالم أفضل، تتجاوز فيه الشعوب خلافاتها لتتوحد من خلال التنوع لإيجاد حلول ناجعة لتخطي هذه المرحلة، لخلق عالم أكثر مرونة وتراحماً وتعاوناً وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وإيجاد استراتيجيات تشاركية لتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز تكافؤ الفرص للجميع. وأضاف "المعارض العالمية هي جهود مشتركة تتجاوز الحدود والمعتقدات والأجيال والأيديولوجيات وتشكل رؤية مشتركة للسلام والتقدم البشري.. وسيكون إكسبو 2020 دبي علامة فارقة ونقطة تحول أساسية لخلق شراكات جديدة وإيجاد روابط عميقة وذات مغزى لجعل عالمنا أفضل".
الافتتاح الرسمي وقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي بإعطاء إشارة البدء إيذاناً بانطلاق "إكسبو 2020 دبي". وقال سموه "بسم الله الرحمن الرحيم.. اليوم، يلتقي العالم بأسره على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.. اليوم، نشـهد معاً انطلاقـة جديدة .. نفتـتح على بركـة الله إكسبو 2020 دبي والله ولي التوفيق".
حفل أسطوري وعاش العالم في قلب ساحة الوصل حفلاً أسطورياً تضمن عرضاً مرئياً وصوتياً غامراً لم يسبق له مثيل، ضمن سلسلة من العروض المبهرة على أكبر شاشة محيطية من نوعها في العالم، بزاوية 360 درجة احتفت بقيم السلام والمحبة والتعايش والتعاون التي يدعو لها الحدث الكبير وتتناغم في جوهرها مع رسالة دولة الإمارات الدائمة إلى العالم، والتي تنشد من خلالها نشر السلام والمحبة بين مختلف شعوب الأرض. ووضع حفل الافتتاح، وهو أول فعالية تقام في ساحة الوصل، الجمهور في قلب الحدث مع انطلاق العرض على المسرح الدوار، والذي استخدمت فيه أحدث تقنيات العرض المسرحي الصوتية والمرئية وكذلك المؤثرات البصرية. واستلهم الحفل شعار إكسبو 2020 دبي "تواصل العقول وصنع المستقبل" حيث اصطحب الجمهور في رحلة ملؤها الإبهار، تم خلالها استعراض المحاور الثلاثة التي يركز عليها الحدث الأكبر من نوعه في العالم وهي /الفرص والتنقل والاستدامة/، مسلطاً الضوء على القيم الإماراتية الراسخة ورؤية إكسبو 2020 دبي وأهدافه، وترحيبه بمشاركة 192 دولة في رحاب دبي وعلى أرض دولة الإمارات. وجاء افتتاح الحدث الأكبر من نوعه في تاريخ المنطقة، معبراً عن هذا المزيج الفريد بين أصالة دولة الإمارات واعتزازها بتاريخها العريق وطابعها العالمي وسماتها العصرية المستلهمة من عراقة حضارتها الضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وانفتاحها على العالم وترحابها بكل صاحب حلم ينشد النجاح والتميز، حيث شارك في العروض الإبداعية التي شملها حفل الافتتاح 910 من المؤدين من دولة الإمارات و64 دولة من مختلف أنحاء العالم. كان الحفل قد بدأ بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، تزامناً مع رفع عَلَم الإمارات، وتأدية الفنان الإماراتي راشد النعيمي، للنشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أطلقت الألعاب النارية بالألوان عَلَم الدولة في سماء ساحة الوصل، وكانت ذكرى مؤسس الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حاضرة من خلال قصيدته "حي الشهامة" التي أداها غناء الفنان الإماراتي حسين الجسمي، تكريماَ لمن كرسوا حياتهم لخدمة الوطن وتحقيق عزته ورفعته ورقيه. أعقب ذلك عرض مسرحي مبهر يروي بأسلوب مبدع من خلال طفلة إماراتية صغيرة، قصة استلهام شعار إكسبو 2020 دبي الذي تم استلهام تصميمه من مشغولة ذهبية أثرية تم العثور عليها في موقع "ساروق الحديد" التاريخي الذي يقدر عمره بنحو 3000 عام واكتشفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال إحدى جولاته في صحراء دبي عندما لاحظ أن الكثبان الرملية في هذا الموقع أخذت شكلاً مغايراً لنمط باقي الكثبان في تلك المنطقة، بما يحمله المكتشف الأثري من رمز لتاريخ عريق وغني ولمستقبل مبني على الوحدة والاتصال والقوة. وبعثت دولة الإمارات برسالة مهمة للعالم من خلال حفل الافتتاح الذي روعي فيه تطبيق الإجراءات الوقائية كافة، مؤداها أن هذا التجمع العالمي الكبير، وهو الأكبر على الإطلاق منذ بداية أزمة كوفيد-19 التي اجتاحت العالم منذ بداية العام 2020، برهان على بداية دخول العالم إلى مرحلة ما بعد الجائحة، والتقاء إرادة الشعوب على فتح صفحة جديدة في سجل إنجازات البشرية، بعقول مبدعة وطاقات خلاقة وعزيمة على قهر التحديات بحلول تحولها إلى فرص لخدمة الإنسان ومنحه ما ينشده من رخاء واستقرار، وأن مسيرة صناعة المستقبل ستكون انطلاقتها من الإمارات. ويقام إكسبو 2020 دبي خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، وهو أول إكسبو دولي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وسيحتضن الحدث العالمي أفضل عروض الموسيقى وفنون العمارة والتقنيات والثقافة من أنحاء العالم طوال فترة إقامته وسيتيح إكسبو 2020 دبي للعالم فرصة الاستمتاع بالاحتفالات والثقافة والفنون وسيجمع أيضاً أنبغ عقول العالم عبر برنامج "الإنسان وكوكب الأرض"، ليتيح لكل الزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات فرصة للاستمتاع وتحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث الاستثنائي.