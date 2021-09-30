تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى الزهراء بدبي من إنقاذ طفل يبلغ من العمر عامين بعد تعرضه لفشل في الجهاز التنفسي إثر تناوله دواءً بالخطأ كاد أن يودي بحياته، حيث كانت نسبة نجاته لا تتعدى 50%. وأوضحت والدة الطفل حمدان أن ابنها كان يعاني من آلام شديدة وصعوبة في التنفس ودخل في حالة إعياء كامل، الأمر الذي دفع بالأسرة للذهاب به إلى المستشفى على وجه السرعة. بعد التشخيص الأولي، شكل المستشفى فريقاً طبياً من تخصصات مختلفة لإنقاذ حياة الطفل. وقال قائد الفريق الطبي أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتور محمد سليمان إنه، بعد الاطلاع على التاريخ المرضي للطفل وإجراء الفحوصات اللازمة بالمستشفى أكد المتخصصون أن الحالة الحرجة التي تعرض لها حدثت بسبب دواء خطأ تناوله قبل الدخول إلى المستشفى ما تسبب في حروق شديدة في الشعب الهوائية العلوية والسفلية مع فشل تنفسي أثر على أعضائه مع الاشتباه في وجود عدوى بكتيرية. وأضاف أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة في المستشفى الدكتور عمرو الظواهري، إن فريق العناية المركزة ومتخصصي الرعاية الحرجة للأطفال عملوا على إنقاذ الطفل حيث خضع لخطة علاج باستخدام أحدث التقنيات. وخلال أيام قليلة، استعاد عافيته كاملة". وتابع الظواهري "واجهنا العديد من التحديات خلال رحلة العلاج أبرزها معاناة المريض من التهاب في عضلة القلب وتأثر القلب والكبد وتوقف عمل نخاع العظم واضطراب في وظائف الرئة"، معتبراً نجاته من أضرار الدواء الخاطئ إنجازاً طبياً.