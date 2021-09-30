توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س. وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا. وسيحدث المد الثاني عند 19:14 والجزر الثاني عند الساعة 04:30. وفي بحر عمان، سيكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند 17:15 والمد الثاني عند 07:21 والجزر الأول عند الساعة 12:24 والجزر الثاني عند الساعة 00:10.