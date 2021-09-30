أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في مصر، أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية بالجناح المصري المشارك بـ«إكسبو 2020 دبي»، ومن بينها جلسة تحت عنوان «استثمر في مصر» وذلك على هامش فعاليات الإكسبو، بمشاركة الشركات المصرية والإماراتية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري، بهدف تعريف هذه الشركات بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وبرامج وحزم الحوافز الاستثمارية والتصديرية التي توفرها الدولة حالياً.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته وزيرة التجارة والصناعة مع أنس سعيد العتيبة المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالقاهرة، اليوم الخميس، حيث تم استعراض فرص وإمكانات التعاون الصناعي والاستثماري المشترك بين مصر والإمارات خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر والإمارات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال.
وقالت «جامع»: إن اللقاء تناول إمكانية إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية ونظيراتها الإماراتية للإنتاج للأسواق المحلية والتصدير لأسواق دول قارتي أوروبا وأفريقيا، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، وبصفة خاصة اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مشيرةً إلى أن الحكومة المصرية تتيح حزمة حوافز متميزة للشركات المنتجة والمصدرة بالسوق المصري من خلال قانون الاستثمار الجديد.
ومن جانبه أكد أنس العتيبة المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية حرص المجلس على تعزيز التعاون المشترك مع مجتمع الأعمال المصري في عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية للإنتاج بالسوق المصري، والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن المجلس يضم 80 شركة يعمل عدد كبير منها في مجال التصنيع المدني.
وأشار «العتيبة» إلى أن مصر تمثل وجهة صناعية واستثمارية متميزة، حيث تتمتع بكافة مقومات الإنتاج وانخفاض تكلفة التصنيع، لافتاً إلى أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية سيقوم خلال المرحلة المقبلة بتنظيم مؤتمر صناعي استثماري عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة عدد كبير من الشركات الإماراتية لإطلاعها على مزايا وحوافز الاستثمار والإنتاج بالسوق المصري.
ولفت «العتيبة» إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين لخلق استراتيجية لتشجيع الصادرات الإماراتية للسوق المصري والصادرات المصرية لأسواق الإمارات وأسواق دول القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن هيئة موانئ دبي أطلقت أول منصة B2B بالمنطقة العربية تستهدف تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري المشترك وتشجيع إنشاء الشراكات الصناعية بدول المنطقة.
ونوه إلى أهمية إطلاع المجلس على احتياجات الاقتصاد المصري الصناعية لبدء تدشين شراكات صناعية بين دوائر الأعمال بكلا البلدين، مع توفير حوافز غير مسبوقة للشركات المصرية المشاركة في هذه المشروعات.