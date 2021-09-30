أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي تقنية حديثة عبارة عن منصة رقمية لمتابعة حالة المصابين بفيروس كوفيد - 19 الذين يتم تقييمهم في مراكز صحة للتقييم، من الفئة المؤهلة للعزل المنزلي، وتستدعي حالتهم المتابعة المستمرة للاطمئنان على صحتهم، والتدخل السريع إذا استدعى الأمر.
وتمكن الفريق المختص في شركة «صحة» بفضل التقنية التي إطلاقها بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، من إنقاذ حياة أحد المصابين بفيروس كوفيد- 19، والذي كان في العزل المنزلي.
حيث ساءت حالة المريض الصحية في منتصف الليل، وعندما لاحظ الفريق المختص بالمتابعة تدهور حالته سارعوا للاتصال بأحد أبنائه للاطمئنان على حالة والده المريض، وفي نفس الوقت تم إرسال سيارة الإسعاف لمنزل المريض، ونقله إلى المستشفى في وقت قياسي، وقدِّم له العلاج المناسب، ووضع تحت المراقبة حتى استقرت حالته.
وفي هذا السياق أكد الدكتور مروان الكعبي المدير التنفيذي للعلميات بالإنابة في شركة «صحة»، حرص الشركة على توفير رعاية طبية عالية المستوى لأفراد المجتمع، والاستعانة بأحدث التقنيات، وآخر الابتكارات في القطاع الصحي، لخدمة المرضى، وتقديم رعاية صحية متميزة لهم، في أسرع وقت.
وقال: «إن التقنية حققت نتائج إيجابية مهمة، وأنقذت حياة إنسان، وسهلت عملية وصول سيارة الإسعاف إلى منزل المريض من خلال تحميل موقع المريض من النظام وإرساله للاسعاف، عن بعد، عبر الخدمات السحابية".
وأوضح بأنه تتم عملية متابعة المرضى من خلال جهاز يضعه المريض على معصمه ويكون موصولاً بجهاز الهاتف النقال، الذي يتم تحميل تطبيق خاص عليه، ويتصل التطبيق بالمنصة الرئيسية في منشآت شركة «صحة»، والتي يتابعها فريق من المختصين على مدار الساعة للاطمئنان على حالة المصابين بفيروس كوفيد 19 عن بعد، والتدخل إذا اقتضت الحاجة.
ونوه أن من خلال هذه التقنية يتم التعرف على حالة مريض كورونا وإرسال المؤشرات الحوية إلى منصة المراقبة في «صحة» وتنبيه المختصين الذين يتابعون ويتعرفون على أي تغير في حالة المريض، وإذا استدعى الأمر التدخل يتم نقل المريض مباشرة إلى أقرب مستشفى مختص بعلاج مرضى كوفيد 19.
لافتاً أنه يتم تركيب جهاز المتابعة حالياً لمصابي كوفيد 19 في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وفي مراكز تقييم كوفيد-19 المتميزة، ومع نجاح التجربة تسعى «صحة» لتوسيع نطاق العمل بها ليشمل جمييع مرافق «صحة» التي تقدم العلاج لمصابي كورونا، بالإضافة لاستخدامها مع المرضى من غير المصابين بكوفيد-19 والذين تتطلب حالتهم الصحية متابعة على مدار الساعة.
وقال: «يأتي استخدام التقنية الحديثة لمراقبة المؤشرات الحيوية للمرضى لتحقق ثلاثة أهداف رئيسية منها التشخيص المبكر عند تدهور حالة المريض وتوفير العناية الفورية له مما يساهم في إنقاذ حياته وتجنب المضاعفات، كما توفر نوع من الاطمئنان لدى المرضى الذين يُسمح لهم بمغادرة المستشفى وهم على ثقة بأن الفريق الطبي المعالج مستمر في مراقبة حالتهم الصحية والتدخل في الوقت المناسب وهم في منازلهم. أما الهدف الثالث هو تحقيق الاستخدام الأمثل للأسرة في المستشفيات، حيث يتم استخدامها للمرضى المحتاجين للعلاج الطبي وليس المراقبة الطبية فقط، والتي يمكنهم الحصول عليها الآن عن طريق استخدام التقنية الحديثة.»
وأضاف: «إن جهود»صحة«أثمرت في تسريع التحول الرقمي الهادف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، وتعزيز تجربة المريض وضمان سلامته وراحته، إذ أثبتت التقنية الجديدة الخاصة بمتابعة حالة المصابين بفيروس كوفيد 19 الذين يقيمون في منازلهم، نجاحها في متابعة حالة المرضى على الرغم من حداثة التجربة.»
الجدير بالذكر أن أبوظبي قدمت نموذجاً متميزاً في الاستجابة للجائحة متصدرة مدن العالم القيادية في الاستجابة للجائحة وفق تصنيفات وتقديرات عالمية مرموقة، حيث ساهم توظيف المبادرات والمشروعات الرقمية الرائدة في تعزيز استجابة الإمارة لجائحة كوفيد-19 والحفاظ على صحة وسلامة سكان الإمارة، بما في ذلك منصة «الرعاية الصحية عن بُعد» ومنصة «ملفي» ومنصة «استجابة» وغيرها. وتواصل أبوظبي الجهود لتطوير وتوظيف مزيد من الابتكارات والمبادرات الرقمية الرائدة.
كان أحدثها المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاستخدام أحدث التقنيات المتطورة للطائرات من دون طيار «الدرون»، في نقل وتوصيل المستلزمات الطبية في القطاع الصحي بالإمارة. وتمضي الإمارة، في ظل القيادة الرشيدة، باستكشاف وتطوير المزيد من المبادرات الرقمية من خلال دعم المواهب الواعدة والبحث العلمي واستقطاب الاستثمارات والخبرات العالمية، مرسخة مكانتها كوجهة رائدة للسياحة العلاجية.