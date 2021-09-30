"إكسبو 2020 دبي".. العالم يترقب انطلاق أكبر حدث عالمي منذ كوفيد

يترقب الملايين حول العالم في خلال ساعات انطلاق "إكسبو 2020 دبي"، هذا الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي الوباء والأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وسينطلق "إكسبو 2020 دبي" وسط أجواء عالية من الطمأنينة والأمان النابعة من منظومة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتكاملة ضد جائحة «كورونا»، التي تطبقها دولة الإمارات والنتائج الباهرة التي حققتها على مستوى تحقيق المناعة المجتمعية وخفض عدد الإصابات بشكل كبير.

ويبث حفل افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي على الهواء مباشرة عبر أكثر من 430 موقعاً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يمنح الجميع فرصة متابعة هذا الحدث الاستثنائي أينما كانوا.

وسيكون الجمهور في كل مكان بالدولة، مساء اليوم الخميس على موعد مع مشاهدة حفل الافتتاح عبر شاشات في مواقع عديدة، بينها المطارات ومراكز التسوق والفنادق وغيرها من معالم الدولة، ومتابعة فقرات الحفل كاملة على الهواء مباشرة.