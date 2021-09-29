عمار النعيمي يستقبل سفير كوستاريكا

عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم أمس فرانسيسكو شاكون إيرنانديس سفير كوستاريكا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه. ورحب سموه بالسفير.. متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

وبحث سموه والسفير الكوستاريكي - خلال اللقاء - علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تطويرها وتوطيدها.. كما تم تبادل الأحاديث الودية التي من شانها أن تعزز تلك العلاقة بين البلدين والشعبين الصديقين إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة.

وأثنى السفير الكوستاريكي على التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات المختلفة.. مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة في الميادين كافة.

كما استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم أمس، حسين بجيس سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه يرافقه بودهي برايهانتورو القنصل العام الإندونيسي في دبي.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير الإندونيسي.. متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله كسفير لبلاده في دولة الإمارات.

وأكد سموه - خلال اللقاء - مع السفير الإندونيسي أن الإمارات تربطها علاقات صداقة متميزة مع جمهورية إندونيسيا ونحرص على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف القطاعات لا سيما القطاع الاستثماري والسياحية، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل توطيدها في شتى المجالات.

وأثنى السفير الإندونيسي على التعاون المشترك بين البلدين في القطاعات كافة.. مشيداً بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة في مختلف الميادين الاستثمارية والثقافية والاجتماعية والصحية والتعليمية والعمرانية والاقتصادية والسياحية وغيرها.

حضر اللقاء.. الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب ولي العهد، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.