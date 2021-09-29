لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية - الأوروبية تلتقي نائب وزير الخارجية التشيكي

أبوظبي (الاتحاد)

التقى أعضاء من مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة سارة فلكناز رئيسة المجموعة، أمس بمقر المجلس في أبوظبي، معالي مارتن تلابا نائب وزير الخارجية والتعاون الاقتصادي والتنموي للدول غير الأوروبية بجمهورية التشيك.

وحضر اللقاء أعضاء المجموعة سميرة السويدي نائب رئيس المجموعة، الدكتورة حواء المنصوري، ومروان المهيري.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب التشيكي، وأهمية دور لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية التشيكية في الدفع بعلاقات التعاون القائمة بين الجانبين إلى آفاق أرحب، حيث أكدت سارة فلكناز أن جمهورية التشيك تعتبر من أهم شركاء دولة الإمارات في العديد من القطاعات.

واستعرضت دور الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في الفعاليات الإقليمية والدولية، ودور المرأة في العمل السياسي والبرلماني، مشيرة إلى أهمية مشاركة دولة جمهورية التشيك في إكسبو 2020.

بدوره، أكد معالي مارتن تلابا نائب وزير الخارجية التشيكي عمق علاقات التعاون التي تربط بلاده بدولة الإمارات في مختلف المجالات، مضيفاً أن هذه العلاقات تشهد تقدماً ملحوظاً على مختلف الصعد، مشيداً بنهج دولة الإمارات على صعيد مشاركة المرأة في مختلف مناحي الحياة والنجاح التي تحققه في استضافة وتنظيم معرض إكسبو 2020.