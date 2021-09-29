الإمارات تدعم قطاع التعليم في جزر القمر

موروني (وام)

سلمت دولة الإمارات أمس الأول جمهورية القمر المتحدة مناهج تعليمية باللغة العربية، لمرحلة رياض الأطفال، وذلك في إطار حرصها على دعم تعليم اللغة العربية في الجمهورية.

جاء ذلك خلال استقبال سعيد محمد سعيد مرشد المقبالي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة بمقر السفارة في العاصمة موروني معالي جعفر سالم العلوي وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية القمر المتحدة، وتناول اللقاء العلاقات القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة خاصة في مجال التعليم.