وزراء التشكيل الجديد يؤدون اليمين الدستورية

أبوظبي (وام)

بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أدى معالي الوزراء في حكومة الإمارات، أمس، اليمين الدستورية في مبنى رئيس الدولة بمجمع قصر الوطن بأبوظبي.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث شارك في أداء القسم سبعة وزراء في حكومة الإمارات يتقدمهم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

حكومة أسرع في الإنجاز

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «شهدت اليوم مع أخي محمد بن زايد، حفظه الله، أداء القسم للتشكيل الوزاري الجديد بالحكومة الاتحادية.. منهجيتنا الجديدة واضحة.. حكومة أسرع في الإنجاز.. أقرب للميدان.. محور عملها الإنسان.. وطموحاتها أن تسبق نفسها.. وتسبق أمسها.. وتحقق أفضل حياة لشعبها». وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن حكومة الإمارات بتشكيلها وفريقها الجديد جاءت لمضاعفة الإنجاز وتحقيق تطلعات شعبها خلال الخمسين عاماً القادمة، وتعكس رؤية قائدها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لمواكبة التطورات وتحقيق قفزات نوعية في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، حيث قال سموه: «فريق حكومة الإمارات أمامه مسؤوليات لتطوير العمل الحكومي وفق مبادئ الخمسين والتحول لتطبيق المنهجية الجديدة التي اعتمدناها.. المستهدفات واضحة لجعل دولتنا في مقدمة دول العالم». كما شدد سموه أمام معالي الوزراء «عملنا الحكومي وأدواتنا وسياساتنا تتغير.. وأمامنا موسم حكومي مختلف.. ومشاريع وإنجازات نوعية في ملفاتنا الوطنية والعالمية».

ننظر دائماً إلى المستقبل بتفاؤل

من جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي قدماً في تحقيق طموحات شعبها وتطلعاته، مضيفاً «أننا ننظر دائماً إلى المستقبل بتفاؤل وهمة عالية». وقال سموه - بمناسبة أداء القسم للوزراء الجدد في حكومة دولة الإمارات: «نتطلع إلى دخول الخمسين عاماً المقبلة بحراك تنموي أسرع وآليات عمل تحقق قفزات في أدائنا الحكومي واقتصادنا الوطني ومكانة دولة الإمارات عالمياً». وأشار سموه إلى أن العمل الحكومي، خلال الأعوام المقبلة، يستند إلى مبادئ واضحة، تمثل إطاراً ومرجعاً له، وهي «مبادئ الخمسين»، ما يعزز من فعاليته في تحقيق الطموحات الوطنية إلى النهضة والريادة في مختلف المجالات.

اليمين الدستورية

أدى اليمين الدستورية كل من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي عبدالله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومعالي حمد بن مبارك الشامسي، وزير دولة.

وأعرب الوزراء عن اعتزازهم بثقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفخرهم بالعمل ضمن فريق حكومة الإمارات، معاهدين أنفسهم والوطن على مضاعفة الجهود لخدمة الوطن والمواطنين، وتحقيق تطلعات الحكومة والقيادة الرشيدة.