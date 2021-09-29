محمد بن زايد: على نهج زايد في الحفاظ على استدامة التراث

أبوظبي (وام)

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية» في دورته الـ 18 التي تُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل.

محمد بن زايد خلال جولته في المعرض

وتجول سموه، يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في الأجنحة المختلفة للمعرض الذي ينظمه نادي صقاري الإمارات، وتعرف على أحدث المنتجات والتقنيات المعروضة في مجال الصيد والفروسية من مختلف دول العالم، واستمع سموه من المشاركين والقائمين على المعرض إلى التطور الذي شهده على مدى الأعوام الماضية والأنشطة والفعاليات المتنوعة التي يقدمها.

محمد بن زايد يستمع إلى شرح حول المعرض بحضور منصور بن زايد

وأكد سموه أهمية مواصلة الارتقاء بالمعرض، بحيث يصبح ملتقى بارزاً في مجال تعزيز الوعي بالتراث والحفاظ عليه وإبقائه حياً في الوجدان الشعبي، خاصة لدى الشباب، معرباً عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها منظمو المعرض.

محمد بن زايد خلال جولته في أجنحة المعرض بحضور منصور بن زايد

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن التراث بجوانبه المادية والمعنوية يُعد ركناً أساسياً من أركان الهوية الوطنية الإماراتية وأحد عناصر قوة المجتمع وتحصينه، وأشارسموه، خلال حديثه مع العارضين، إلى جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في الحفاظ على تراث دولة الإمارات المادي والمعنوي وثقافتها العريقة، بجانب اهتمامه الكبير ومبادراته لصون الموروث الإنساني العالمي والحفاظ عليه.

.. وسموه في حديث مع الحضور خلال الزيارة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حساب سموه الرسمي على «تويتر»: زرت اليوم (أمس) معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.. وتعرفت من المشاركين على أهم أنشطة المعرض وفعالياته.. ماضون على نهج زايد في الحفاظ على استدامة التراث بجوانبه المادية والمعنوية ليبقى ركناً أساسياً من أركان الهوية الوطنية الإماراتية».

منصور بن زايد يطلع على أنشطة وفعاليات المعرض أثناء الزيارة

كما رافق سموه خلال الجولة.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

.. وسموه خلال الجولة