«الصيد والفروسية».. تقنيات مبتكرة تستقطب عُشّاق الصيد بالسلاح

هالة الخياط (أبوظبي)

يستقطب معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته للعام الحالي كبريات الشركات المُصنّعة لأسلحة الصيد، ويُعتبر هذا القطاع أحد أبرز الفعاليات التي ينتظرها عُشاق المعرض كل عام، وعرضت الأجنحة المشاركة في المعرض الأسلحة المرخص لها بالمشاركة من بنادق الصيد بأنواعها، المسدسات بأنواعها، السيوف والخناجر التراثية، سكاكين الصيد، وحدات الرماية الخشبية والبلاستيكية، والأسلحة الهوائية ضمن معايير محددة، وسجّلت الشركات المُصنّعة لأسلحة الصيد نسبة إقبال عالية من قبل زوار المعرض حيث تمّ عرض العديد من الأسلحة المُصممة خصيصاً للمعرض بتقنيات مبتكرة وحرفية عالية استقطبت عُشّاق الصيد بالسلاح.

وأوضح حمد سالم العامري الرئيس التنفيذي لشركة كراكال الدولية أن الشركة تبرز القدرات التصنيعية في دولة الإمارات، وعرضت الشركة مسدسات بمختلف العيارات وبنادق بنقشات خاصة بفعالية «إكسبو 2020»، وتُشارك شركة «بينونة لتجارة المعدات العسكرية والصيد»، الشركة الإماراتية المتخصصة بأسلحة الصيد والرماية في الهواء الطلق، وتجارة الذخائر ومُستلزماتها. وأوضح سعيد الغفلي مدير عام «بينونة لتجارة المعدات العسكرية والصيد»، أنّ شركته بدأت المُشاركة في معرض أبوظبي منذ سنة 2012، مُشيراً إلى أنّ الوجود في دورة 2021 يُمثّل المُشاركة التاسعة على التوالي لشركته. وتابع الغفلي «لمسنا زيادة بنحو 15 إلى 25% سنوياً سواء في عدد زوارنا أو في مجال المبيعات وعقد الصفقات خلال معرض أبوظبي للصيد، وهو ما يصبّ في مصلحة العارض والمُستخدم بحكم تنوّع المنتجات في كل دورة، ويُساهم بالتالي في إثراء السوق المحلي». واعتبر مدير عام «بينونة لتجارة المعدات العسكرية والصيد»، أنّ معرض أبوظبي أصبح مرجعاً لهواة الرماية والصيد بالأسلحة، ولكافة القطاعات الأخرى، وملتقى اقتصادياً بارزاً في منطقة الشرق الأوسط. وشهد المعرض خلال اليومين الأول والثاني توقيع عدة اتفاقيات مع شركات دولية لتوريد تقنيات وعتاد أسلحة الصيد وملحقاتها الخاصة، وشراء آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال أسلحة الصيد. ومن دولة الكويت، وجدت للمرّة الأولى شركة الخضري لأدوات الصيد البرّية، والمتخصصة في مجال أسلحة وأدوات الصيد، وبشكل خاص بنادق الصيد وملحقاتها، كما شاركت شركة رماي للأسلحة وذخائر الصيد، الوكيل المعتمد في دول الخليج العربي للعديد من العلامات التجارية الإيطالية والأوروبية.

وشهد المعرض مشاركة شركة «فاوستي» الإيطالية، التي تُعدّ من أعرق الشركات المتخصصة في مجال تصنيع بنادق الخرطوش والبنادق المجهزة بمخزن والمخصصة للصيد، إضافة إلى بنادق التصويب والرماية. وتسحر «فاوستي» مُقتني ابتكاراتها في مجال أسلحة الصيد، بلمساتها الجميلة، وتأخذهم إلى التاريخ البعيد ببنادق حديثة تمزج في تصاميمها بين الماضي والحاضر والمستقبل، وهي مصنوعة من خشب الجوز المختار وفق درجات عالية الجودة ومطعمة بالذهب عيار 24 قيراطا، وتحتوي على قاذف تلقائي ونظام أقفال قابلة للفك باليد.

وتميزت شركة إنترناشيونال جولدن جروب، التابعة لـ «توازن القابضة» بعرض مجموعة من أحدث الأسلحة من بلدان مختلفة منها إيطاليا وروسيا وألمانيا والنمسا. وأوضح مقبل محمد، المسؤول بجناح الشركة، أن المشاركة هذا العام تضمنت بندقية القنص الإيطالية «فيكتريكس تورمينتو»، وتستخدم ذخيرة «408»، ويبلغ سعرها 70 ألف درهم، وهناك بندقية «فيكتريكس» الحاصلة على أولمبيات أوروبا 2018 وذخيرتها (308)، كما أنها تتميز بدرجة دقة عالية أهلتها للفوز في المسابقات العالمية ويبلغ سعرها 45 ألف درهم. وبيعت كل النسخ المعروضة ولم يتبقَّ سوى واحدة فقط. كما يتضمن جناح الشركة عرضاً لمجموعة من السيوف والخناجر والسكاكين المصنوعة يدوياً باحترافية عالية في روسيا، وتبدأ أسعارها من 10 آلاف درهم للقطعة الواحدة.

تعرض شركة فريدوم أوفر لاند أحدث منتجاتها من البيوت المتحركة «الكرفانات» التي تتميز بأعلى درجات الرفاهية والفخامة، وتتراوح أسعار هذه «الكرفانات» أميركية الصنع بين 100 ألف درهم ألف درهم إلى 925 ألف درهم.

حامد بن زايد يزور«أبوظبي للصيد والفروسية»

زار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي فعاليات الدورة الـ«18» لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية التي يستضيفها مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل، واطلع سموه، خلال جولته في عدد من أجنحة الشركات والجهات الوطنية والأجنبية، على أحدث معروضاتها من التقنيات والمستلزمات المستخدمة في مجال الصيد والفروسية، إضافة إلى معارض متنوعة لصور ممارسة هذه الرياضات التراثية.

واستمع سموه، خلال جولته في أجنحة المعرض، إلى المشاركين والعارضين حول أهمية مشاركتهم في هذا الملتقى التراثي والثقافي الدولي الذي يستقطب آلاف الزوار من المعنيين برياضات الصيد والفروسية في دولة الإمارات ودول المنطقة والعالم.

وثمّن سموه مستوى المشاركات ونوعيتها وجهود القائمين على المعرض وحسن تنظيم المعرض الذي يشهد تطوراً كبيراً في كل دورة من دوراته، مؤكداً أهمية إقامة مثل هذه المعارض وأثرها في الحفاظ على التراث سواء الإماراتي أوالإنساني عامة وتناقله بين الأجيال وترسيخ ارتباطها ومعرفتها بهذا الموروث.

«ميني فان» لرحلات البر

لهواة الرفاهية أثناء رحلات البر، يعرض جناح شركة «الإمارات للسيارات» في المعرض سيارة مرسيدس «ميني فان»، من فئة الدفع الرباعي «4 سليندرات»، تضم بداخلها كافة مستلزمات الإقامة، مثل ثلاجة وموقد وحوض للمطبخ، كما تضم غرفة حمام صغيرة وبها دش، بالإضافة إلى سرير يمكن زيادة مساحته، ومقاعد وطاولة طعام قابلة للطي، ويتميز تصميم السيارة بتعدد مساحات التخزين بها، كما عمل مصممو السيارة بشكل مكثف على توظيف واستغلال المساحة بداخلها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها، مثل استخدام حوض المطبخ كطاولة، ووضع الموقد في جزء منه. كذلك يمكن تغيير مواصفات السيارة من الداخل مثل الألوان وتوزيع الديكور بشكل كامل، ويمكن زيادة محركها من 4 إلى 6 سليندرات.