«بيرق الإمارات» يجذب زوار «الصيد والفروسية»

أبوظبي (الاتحاد)

جذب «بيرق الإمارات» المعروض في ركن «مهرجان الظفرة» ضمن جناح لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، زوار المعرض للتعرف على تفاصيل «بيرق الإمارات» الذي خصصت له جائزتان بقيمة ستة ملايين درهم، لفئتي الإبل المحليات والإبل المجاهيم، ضمن مهرجان الظفرة بدورته الـ 15 التي تقام بالتزامن مع الاحتفاء بعام الخمسين، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويستعرض ركن «مهرجان الظفرة» بيرق الإمارات لفئة المحليات، وبيرق الإمارات لفئة المجاهيم، ويقدم القائمون على الركن شرحاً تفصيلياً للزوار حول آلية الجائزة النوعية الجديدة التي تُعد الجائزة الأولى من نوعها في عالم مزاينات الإبل، إذ تعتمد على تجميع النقاط في أبرز وأقوى أشواط مسابقات المزاينات الأربع التي سيشهدها المهرجان (مزاينة سويحان، مزاينة رزين، مزاينة مدينة زايد، مزاينة مهرجان الظفرة)، خلال الفترة من 28 أكتوبر المقبل ولغاية 22 يناير 2022. وقال عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، إن معرض الصيد والفروسية يُعد أهم الملتقيات التراثية والبيئية، منوهاً بأن مشاركة اللجنة في الحدث تأتي ضمن أهدافها القائمة على رفع الوعي بقيم الهوية الوطنية والحفاظ على التراث وصونه والتشجيع على ممارسته واستعراض برامجنا ومهرجاناتنا وفعالياتنا خلال الفترة القادمة لتعزيز أجندة فعاليات أبوظبي الثقافية والتراثية.